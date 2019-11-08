Суд выпустил из тюрьмы бывшего президента Бразилии Лулу да Силву

Бразильский суд санкционировал освобождение из тюрьмы бывшего президента страны Луиса Лулы да Силвы, отбывающего срок за совершение коррупционных преступлений, сообщает AFP.

Решение суда связано с тем, что накануне Федеральный верховный суд Бразилии изменил нормы действующей практики исполнения наказаний, что позволит экс-главе государства находиться на свободе до окончательного рассмотрения апелляций по его уголовному делу. Как передает Reuters, через несколько часов после решения суда, Луис Лула да Силва вышел из тюрьмы. Он поприветствовал собравшихся сторонников.

Луис Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2011 год. После того как его протеже и преемница на этом посту Дилма Русеф была отправлена в отставку, против бывшего президента завели дело о коррупции в рамках так называемого дела Petrobras. Экс-президент был приговорен к 12 годам тюрьмы, однако затем срок заключения был сокращен до 8 лет и 10 месяцев.

Подробнее — в материале “Ъ” «Экс-президент Бразилии не зарекается от тюрьмы».