Домашние задания вызывают в школу

Министр просвещения РФ Ольга Васильева ответила на инициативу губернатора Белгородской области Евгения Савченко отменить домашние задания для школьников. Ранее господин Савченко назвал «плохой многолетней привычкой» выполнение заданий вне стен школы, что спровоцировало бурную общественную дискуссию. Министр признает, что многие родители готовы поддержать подобную идею, однако говорит, что каждый регион должен «взвесить свои возможности», так как «нет никаких дополнительных денежных вливаний» для создания школ полного дня.

«Два дня в России обсуждали отмену домашних заданий, предложенную Евгением Савченко»,— заявила вчера Ольга Васильева в ходе IV Всероссийского съезда учителей сельских школ в Белгороде. «Я не знаю точных цифр, сколько россиян идею поддержали, но хорошо, что чаяния многих родителей с ней совпадают»,— отметила она. Министр похвалила школы полного дня, где дети выполняют «домашнюю» работу с учителями. Однако на вопрос корреспондента “Ъ”, не собирается ли министерство распространить подобную практику на всю страну, ответила, что каждый регион должен взвесить свои возможности, потому что для создания таких школ не предусмотрено «никаких дополнительных денежных вливаний». «Только организация и реструктуризация того, что есть»,— добавила госпожа Васильева. Отметим, согласно региональной стратегии «Доброжелательная школа» в Белгородской области, до 2021 года 50% школ должны перейти в режим полного рабочего дня, то есть на школьный день до 18:00.

Поводом для дискуссии стало высказывание белгородского губернатора о «плохой многолетней привычке» выполнения домашних заданий вне стен школы. По мнению главы региона, многочасовая работа над уроками по вечерам и выходным травмирует как детей, так и их родителей. О необходимости избавить детей и взрослых от лишних нагрузок в «домашнее» время господин Савченко заявил после просмотра видеоролика стендап-комика «Камеди клаб» Алексея Щербакова «О начале школьной жизни сына». Губернатор опубликовал ролик на своей странице «ВКонтакте», а 28 октября на еженедельной понедельничной планерке порекомендовал посмотреть его работникам регионального департамента образования и поручил придумать, как уйти от домашней нагрузки на учеников. Евгений Савченко предупредил коллег о присутствии в ролике нецензурной лексики и охарактеризовал видео как «веселое, своеобразное, но справедливое»: «Тему школьных заданий, которые вынуждена выполнять вся семья, критикуют заслуженно»,— отметил он. По мнению главы региона, готовиться к урокам нужно не с родителями, а в самой школе, что практикуют некоторые белгородские школы полного дня.

Отменить в России домашние задания для школьников ранее уже предлагали в Госдуме и Совете федерации. В начале ноября письмо с соответствующим предложением направил в Минпросвещения зампред комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР). В конце октября отменить домашние задания предлагал заместитель председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Кресс. В сентябре бурную реакцию образовательного сообщества вызвали слова главы Сбербанка Германа Грефа, который заявил о необходимости отменить школьные экзамены. По его мнению, они являются дополнительным фактором стресса для детей, которых «натаскивают на решение определенных кейсов и заданий».

Учитель младших классов белгородского образовательного центра «Алгоритм успеха» Светлана Кривенко заявила “Ъ”, что второй год не задает школьникам задания на дом. «После уроков второклассники гуляют, обедают, а потом час занимает самоподготовка,— рассказала педагог.— Объем заданий дифференцирован, каждому ребенку оно должно быть по силам. Дети друг другу помогают и объясняют часто проще учителя. Большинство родителей стремятся к тому, чтобы ребенок учился осознанно, развивал мышление и самостоятельность, а не имел цель получить пятерку. И тогда детям учиться интересно и легко. Родители тоже рады, ведь они до семи-восьми вечера загружены работой». «Мои ученики 25 лет не делали домашнюю работу. Я считаю, что этот термин вообще нужно отменить,— говорит заслуженный учитель СССР (преподает историю в Валуйской школе Белгородской области) Василий Подерягин.— Тренировочно-закрепляющая работа, этого достаточно. На самих уроках мы уделяли ей несколько минут. Сантехник не несет работу домой, инженер тоже. Только ученик обязан это делать». Тем не менее господин Подерягин считает, что «то, как сейчас это хотят реализовать в школах полного дня, неправильно», по его словам, «все равно очень будет загружен заданиями школьник». Учитель русского языка и литературы школы №2 Тимошевского района Краснодарского края Оксана Хмелева считает «интересной» идею не давать на дом заданий, но отмечает, что введение школ полного дня ляжет большой нагрузкой на плечи учителя.

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Ранее учителя уже не раз отмечали высокий уровень нагрузки, в том числе и бюрократической. В сентябре 2018 года представители Общероссийского профсоюза образования и профсоюза «Учитель» выступили с критикой нововведений в области аттестации преподавателей. Оргсекретарь межрегионального профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова заявляла “Ъ”, что «наблюдается чрезвычайно высокая загруженность учителей»: «Старшие учителя не видят в прохождении дополнительных испытаний для себя какой-то пользы, а видят только дополнительную нагрузку. Обучение для повышения квалификации подразумевает 520 часов, то есть несколько месяцев очной подготовки,— если к этому подходить серьезно, учителю нужно выпадать из процесса обучения. Поэтому многие берут дистанционный курс, который является профанацией, за которую к тому же нужно платить».

Мария Литвинова, Ксения Миронова