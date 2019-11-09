Как в школах разных стран уходят от домашних заданий

В ряде стран Европы, Азии и Северной Америки дети на одном из этапов (или на всех) школьного обучения освобождены от домашних заданий. Так, в Финляндии для каждого ученика составляется индивидуальный план обучения и развития, а домашнее задание редкость. В среднем, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2014 году, на его выполнение школьники тратили 2,8 часа в неделю.

С 1956 года во Франции в начальных классах домашнее задание запрещено. Однако учителя часто игнорируют это правило. Родители неоднократно объявляли школам бойкот, а экс-президент Франции Франсуа Олланд в октябре 2012 года предлагал отменить домашние задания.

В Канаде наличие домашней работы зависит от провинции и города. К примеру, в Торонто задания могут быть, но в форме чтения, игр и других интерактивных действий. Однако в целом по стране домашних уроков задают мало (по данным ОЭСР — 5,5 часа домашней работы в неделю), и большинство детей успевают усвоить весь необходимый материал в школе.

В Японии школьники не получают домашних заданий в начальной школе, а в Южной Корее и вовсе все учащиеся от них освобождены. Однако нормальной практикой являются ежедневные дополнительные занятия и учеба по выходным.

В июле 2018 года Министерство просвещения Израиля приняло решение упразднить обязательные домашние задания вплоть до шестого класса. Однако чиновники пояснили, что не будут препятствовать, если некоторые школы решат их сохранить. Но рекомендовали, чтобы домашняя работа не превышала 10–30 минут в день в зависимости от возраста учащихся.