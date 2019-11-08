На активы Кирилла Черкалина пролили свет

Суд изъял в пользу государства 6 млрд руб. у полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Всего у бывшего начальника банковского отдела управления «К» нашли 12 млрд руб. Эти деньги хранились в разной валюте. И как раз порядка 6 млрд находились в квартире родителей. Еще 36 млн — у бывшей тещи. Ранее его родители пытались доказать, что эти деньги достались им еще от деда полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Но суд эта история не убедила. Подробности у Владислава Викторова.

Отец Кирилла Черкалина — Владимир почти 40 лет прослужил в погранвойсках в Средней Азии. Он вместе с супругой всегда старался жить скромно и экономно, как и его родители. Однажды в 2011 году дед полковника ФСБ позвал к себе своих сыновей и предложил им материальную помощь, чтобы те купили квартиры и достойно обустроили их. Деньги, в основном пятитысячные купюры, он хранил в шкафу в коробках из под обуви. Откуда он их взял — непонятно, хотя в 90-е годы, по словам Владимира Черкалина, он был «активным человеком» с кучей друзей. Когда дед предложил сыну забрать пару коробок, тот отказываться не стал и лишь дома пересчитал деньги. Озвучивать сумму в суде Владимир Черкалин не стал, но по данным Генпрокуратуры, в квартире родителей полковника ФСБ нашли 6 млрд руб. в разной валюте.

Такая история и не могла показаться суду правдоподобной, говорит председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе. Учитывая, что и сын, и отец связаны с силовыми структурами, им необходимо было изначально отразить все доходы в декларациях, даже если деньги получены по наследству: «С учетом того, что у нас в налоговых составах работает презумпция вины, то есть, если ты не доказал происхождение денег, то могут или оштрафовать, или изъять эти активы. Обвинение и суд, скорее всего, отнесутся к этому вопросу критично, тем более к версии, что существенные средства были заработаны репетиторством и ведением экономного образа жизни.

У нас 99% учителей и офицеров ведут экономный образ жизни вынужденно.

Так вот они, если не сводят концы с концами, то довольно скромны в расходах».

Сейчас Кирилла Черкалина обвиняют в особо крупном мошенничестве и получении взятки в $850 тыс. Но в последние дни появилось сразу несколько сообщений о том, что полковник ФСБ мог участвовать в разных мошеннических и коррупционных схемах. По данным СМИ, его якобы проверяют на причастность к миллиардной взятке за санацию Балтийского банка. В 2014 году АСВ выделило на это больше 60 млрд руб., из которых бывший глава организации Олег Шигаев якобы должен был получить 2 млрд руб. компенсации. Но в итоге против него возбудили уголовное дело. Когда началась санация в банк пришли сотрудники ФСБ, а сам банкир уехал из России.

Как теперь утверждает его защита, часть денег, выделенная АСВ, причиталась Черкалину, якобы именно он привел сотрудников ФСБ. Но адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев считает, что доказать причастность Черкалина к этому сложно: «Для того, чтобы обвинить Черкалина еще в этом преступлении, надо, чтобы у следствия были веские доказательства того, что это произошло. Одного только заявления адвокатов недостаточно. Это должно быть еще подтверждено какими-то транзакциями, например, что на счет обвиняемого или, например, на какую-то подставную фирму поступали платежи, транши. Я не уверен, что эта тема будет иметь продолжение, так как, с одной стороны, это попытка свалить все до кучи.

С другой, может быть, обелить лицо, которое сейчас скрывается от правосудия».

На связь Кирилла Черкалина с АСВ ранее указывал и “Ъ”. Издание утверждает, что полковник ФСБ был хорошо знаком с первым замглавы агентства Валерием Мирошниковым. Его даже вызывали на допрос по делу Черкалина, на который он так и не явился, поскольку находился за границей.

Сам Черкалин еще в начале ноября согласился вернуть государству 6,5 млрд руб. По словам его адвоката, силовик признал, что получил часть активов незаконно, а именно: больше $ 70 млн, € 8,5 млн, 4 тыс. фунтов и еще 810 млн руб. Также Кирилл Черкалин был готов отдать свой автомобиль Porsche Cayenne.