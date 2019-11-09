Сбой на фоне триумфа

В день сообщения Сбербанка о запуске суперкомпьютера и движении в сторону искусственного интеллекта в работе «Сбербанка Онлайн», банкоматной сети и других систем произошел крупнейший за несколько лет технический сбой. На его устранение ушло более двух с половиной часов. Эксперты строят разные версии причин произошедшего, а также указывают о повышенных рисках для персональных данных клиентов банка из-за сбоя.

В пятницу 8 ноября во второй половине дня был зафиксирован крупнейший сбой в работе систем Сбербанка за последний год. Об этом свидетельствует информация downdetector.ru (сервиса, анализирующего жалобы клиентов банков и ряда других компаний в Twitter и «ВКонтакте»). По его данным, сбой начался в 16:00 и был устранен после 18:30, пик сообщений клиентов банка пришелся на 17:00 (более 6,5 тыс. штук). Клиенты кредитной организации жаловались на невозможность войти в мобильный банк, интернет-банк, сообщали о сбоях в работе банкоматов, проблемах с получением СМС. На данном ресурсе и в социальных сетях были сообщения о трудностях с переводом средств и проблемах в отделениях.

В Сбербанке подтвердили сбой. «В настоящее время у некоторой части клиентов банка могут возникать трудности при проведении операций с вкладами в "Сбербанк Онлайн" и на устройствах самообслуживания. Наши специалисты уже работают над исправлением ситуации»,— указали в пресс-службе банка после появления информации от клиентов. В 18:37 Сбербанк сообщил об устранении «временных затруднений». Вместе с тем банк не раскрыл причины, вызвавшие столь масштабный сбой.

Версии экспертов расходятся. По словам директора центра внедрения бизнес-систем компании «Инфосистемы Джет» Михаила Бурмагина, чаще всего аналогичные проблемы возникают из-за ошибок, «связанных с установкой обновлений в одной из систем банка». Следующей наиболее вероятной причиной, продолжил эксперт, является значительное увеличение нагрузки, например, в случае массовых обращений с одним и тем же запросом к системе, «что приводит к замедлению работы и затем к отказам системы». Собеседники “Ъ” в крупных банках указали, что сбой затронул сразу несколько систем (банкоматную сеть, мобильный и интернет-банк, CRM-системы в отделениях) и может говорить о попытке внести правки в автоматизированную банковскую систему «на глубинном уровне».

Не исключают эксперты и имиджевые причины. По словам управляющего компании Servicepipe Артема Избаенкова, нельзя полностью исключать, что кто-либо пытался саботировать работу банка. «Сбой может быть связан и с утренними заявлениями руководства банка о создании самого мощного в России компьютера "Кристофари", и с конференцией банка по искусственному интеллекту,— указывает эксперт.— Очень часто масштабные DDoS-атаки или технические сбои происходят непосредственно сразу после подобных громких заявлений для удара по репутации компании».

«Сбой Сбербанка затронул в основном центральный федеральный округ, и за последний год это самый крупный сбой у банка,— отмечает Артем Избаенков.— Это подтверждают данные downdetector.ru — ресурса, который достаточно хорошо себя зарекомендовал». В то же время, по словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, хотя сбой и является одним из самых масштабных за последние годы, он был оперативно устранен и не затронул азиатскую часть страны. «В то же время Москва, где Сбербанк активно строит центры обработки данных, пострадала»,— подчеркивает господин Гавриченков.

Такое положение, по словам экспертов, несет в себе потенциальные риски. «В момент крупных сбоев частично отключают системы безопасности и делают резервные копии баз данных,— отмечает основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян.— Кроме того, если сбой происходит по вине оборудования или стороннего ПО, то заказчик (в данном случае банк) вызывает к себе инженеров из компании-производителя (вендора) данного оборудования или ПО для помощи в поиске и устранении проблемы». Именно в этот момент данные клиентов наиболее уязвимы, указывает эксперт.

В одном эксперты уверены: если средства клиентов пострадают, то банк возместит ущерб. «Поскольку банк сам признал факт сбоя, то именно на нем и лежит ответственность за исправление ошибок, если они вдруг случились,— говорит адвокат, партнер МЭФ PKF Александра Амбрасовская.— Еще в 2015 году Верховный суд указал, что сбой в работе программы не является обстоятельствами "непреодолимой силы". Поэтому банк не освобождается от ответственности перед клиентом за ненадлежащее предоставление услуги».

Вероника Горячева