ЕС перевел Белиз из черного списка налоговых убежищ в серый

Совет Европы внес изменения в черный список стран, которые, по мнению ЕС, не сотрудничают в сфере обмена информацией по вопросам налогообложения. По итогам пересмотра из списка был исключен Белиз, который, как сообщает Совет Европы, осуществил необходимые реформы по улучшению налогового режима для международных компаний.

При этом до конца года Белиз будет находиться в так называемом сером списке стран, пока не изменит или не отменит, как намеревался, закон об освобождении от налогообложения доходов, полученных за рубежом. В черном списке остаются еще восемь стран, включая Фиджи, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Вануату и три американские территории, в том числе Американские Виргинские острова. В октябре из него были исключены ОАЭ и Маршалловы острова.

Алена Миклашевская