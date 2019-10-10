ЕС внес изменения в черный список налоговых убежищ

Совет Европы опубликовал изменения в список стран, которые, по мнению ЕС, не сотрудничают в обмене информацией по вопросам налогообложения. ОАЭ и Маршалловы острова были исключены из этого списка, по результатам проведенных в них реформ в сфере обмена информацией о налоговых резидентах.

Таким образом теперь в черном списке стран ЕС осталось девять государств и юрисдикций — Американское Самоа, Белиз, Фиджи, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова и Вануату.

ЕС отмечает, что ОАЭ теперь полностью соответствует его требованиям в сфере обмена информацией, а Маршалловы острова вошли в список стран, которые работают в этом направлении, но пока еще не соответствуют всем требованиям ЕС. В СМИ этот список иногда называется серым.

В свою очередь, такие страны, как Албания, Коста-Рика, Маврикий, Сербия и Швейцария, сегодня были исключены из серого списка стран. Теперь в этом списке находятся такие страны и юрисдикции, как Маршалловы острова, Палау, Турция, Кюрасао, Ангилья, Иордания, Вьетнам.

Совет Европы сообщил (.pdf), что до конца 2019 года такие страны и юрисдикции, как Армения, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Кабо-Верде, Иордания, Мальдивы, Монголия, Черногория, Намибия, Республика Северная Македония, Палау, Таиланд и Вьетнам, планируют подписать и ратифицировать пакет договоренностей о взаимном административном сотрудничестве с ЕС в сфере обмена информацией, чтобы таким образом соответствовать всем требованиям ЕС в этой области.

Евгений Хвостик