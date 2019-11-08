Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен

Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.

«Все системы банка работают в штатном режиме. Приносим извинения клиентам за неудобства при пользовании сервисом банка»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Напомним, жалобы на работу приложения начали поступать примерно с 16:00 по московскому времени (по данным сервиса Downdetector). Чаще всего о проблемах сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Екатеринбурга. В Сбербанке сбои объяснили технической неполадкой.