В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Клиенты жалуются на сбой в работе «Сбербанк Онлайн». Они сообщают, что не могут войти в систему. По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.

О проблемах в работе приложения сообщают в нескольких российских регионах. По данным Downdetector, больше всего жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Екатеринбурга.

«Это техническая неполадка, которую уже исправляют наши специалисты. Извините за доставленные неудобства»,— сообщила пресс-служба Сбербанка на странице во «ВКонтакте».