«Апартаменты обладают большими возможностями для воплощения необычных решений»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, сколько стоят самые интересные лоты на рынке апартаментов.

Апартаменты — существенный сегмент рынка. Их доля превышает 20%. Но все же пока они еще остаются нестандартным форматом жилья. А с точки зрения правового статуса, и вовсе — нежилыми помещениями с возможностью лишь временного размещения.

В то же время при всех своих особенностях апартаменты, в отличие от квартир, обладают большими возможностями при создании и воплощении необычных решений. По оценке аналитиков компании «Метриум», эксклюзивные форматы встречаются теперь в каждом третьем апарт-комплексе Москвы.

Одно из самых популярных решений — лоты на первых этажах с террасами или даже небольшим участком земли под окнами.

Сегодня в Москве в реализации находятся 18 таких проектов. В жилых кварталах этот уровень обычно отдается под инфраструктуру. Вторыми по популярности выступают апартаменты с двумя и более уровнями. Сегодня подобные лоты представлены в продаже в 14 апарт-комплексах. Причем во многих из них сочетается как наличие нескольких этажей, так и открытой террасы.

К более редким решениям можно отнести дровяные камины и отдельный вход с улицы. Также в отдельную категорию стоит выделить проекты с так называемыми загородными форматами — таунхаусами и виллами. Таких проектов шесть в городе. Конечно, подобные решения сказываются на стоимости предложения.

Уникальные лоты всегда стоят дороже.

В цифрах это выглядит так: самый доступный необычный апартамент — это лот площадью чуть больше 33 кв. м с террасой. Его цена 7,2 млн руб. Самый дорогой лот стоит больше 2,5 млрд руб. Это трехуровневый пентхаус в небоскребе с панорамным остеклением и 12-метровыми потолками.