В Краснодаре прекращено дело о сотрудничестве юриста с нежелательной организацией

Мировой суд в Краснодаре прекратил производство по административному делу в отношении кандидата юридических наук Юлии Федотовой, сообщила она сама в Facebook. Госпожу Федотову подозревали в причастности к деятельности нежелательной организации «Правозащита Открытки» (ст. 20.33 КоАП РФ), дело прекращено по истечении сроков давности.

Как ранее сообщал “Ъ”, летом госпожа Федотова оспаривала в суде нормы краевого закона о публичных мероприятиях, действуя в качестве представителя местного гражданского активиста Виктора Чирикова. Суд отказал в удовлетворении иска, а в октябре и. о. прокурора Центрального округа Краснодара Илья Лабашев подписал постановление о привлечении Юлии Федотовой к административной ответственности, так как она, по мнению прокуратуры, подавала иск в рамках проекта «Правозащита Открытки», связанного с Open Russia Михаила Ходорковского, (признана в РФ нежелательной). Юлия Федотова настаивает на том, что «Правозащита Открытки» не имеет отношения к нежелательной Open Russia, кроме того, «Правозащита Открытки» не поручала ей обращаться в суд, а лишь оказывала иску Виктора Чирикова информационную поддержку.

Слушание дела Юлии Федотовой в мировом суде сопровождалось скандальными событиями: перед началом слушаний большинство мест в зале оказалось занято неизвестными гражданами, один из которых при выходе из суда облил сторонников Юлии Федотовой водой, еще одна слушательница попыталась выбить телефон из рук снимавшего ее гражданского активиста.

О том, как юриста хотели привлечь к административной ответственности за сотрудничество с проектом Михаила Ходорковского, читайте в публикации “Ъ”.

Анна Перова, Краснодар