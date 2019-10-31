Нежелательная «Открытка»

В Краснодаре к административной ответственности привлекается юрист Юлия Федотова, которой вменяют в вину участие в деятельности нежелательной организации. Прокуратура считает, что в августе этого года госпожа Федотова оспаривала в суде нормы краевого закона о публичных мероприятиях, действуя в интересах организации «Правозащита Открытки», связанной, по мнению прокуратуры, с Open Russia (признана в РФ нежелательной). Юрист утверждает, что «Правозащита Открытки» оказывала ей информационную поддержку при рассмотрении иска, к тому же она не является юридическим лицом и отношения к Open Russia не имеет.

Прокуратура Центрального округа Краснодара вынесла постановление о возбуждении административного дела в отношении юриста Юлии Федотовой по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории РФ), сообщила юрист на своей странице в сети Facebook. Дело направлено для рассмотрения в мировой суд, дата слушания пока не назначена. «За мной пришли. Теперь юристов хлопают за их юридическую деятельность»,— написала госпожа Федотова. Как следует из постановления прокуратуры, в августе текущего года Юлия Федотова представляла в суде интересы гражданского активиста Виктора Чирикова, который просил краевой суд отменить ряд норм краевого закона «Об обеспечении прав граждан на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций».

По словам юриста, в иске речь шла об отмене очевидно нелепых и странных норм закона — «например, о том, что шествия и демонстрации не могут двигаться по тротуарам,— пояснила “Ъ” Юлия Федотова.— Тем не менее суд отказал в удовлетворении наших требований».

По данным прокуратуры, подача искового заявления и участие в заседании Юлии Федотовой осуществлялись в рамках проекта «Human Rights Open Russia» иностранной неправительственной организации Open Russia («Открытая Россия»). 26 апреля 2017 года Генпрокуратура внесла в реестр нежелательных организаций три организации: Otkrytaya Rossia, Open Russia Civic Movement и Institute of Modern Russia Inc. Представители Генпрокуратуры заявляли, что решение касается только зарубежных организаций и не отразится на работе общественно-сетевого движения «Открытая Россия» в России. Тем не менее в конце апреля 2019 года Минюст отказал в госрегистрации российской общественной организации «Открытая Россия», заявив про нарушения в оформлении документов.

Согласно заключению эксперта, организация Open Russia участвует в проекте «Human Rights Open Russia», а «Правозащита Открытки» — это альтернативный сленговый вариант его названия. Кандидат юридических наук Юлия Федотова не согласна с утверждением о том, что «Правозащита Открытки» имеет какое-либо отношение к организации Open Russia. По словам юриста, «Правозащита Открытки» оказывала информационную поддержку заявителям в ходе рассмотрения иска, но не имела отношения к обращению в суд.

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил “Ъ”, что «Правозащита» вообще не является юридическим лицом. «Это проект, которому необязательно какое-то юридическое оформление,— сказал господин Прянишников.— Его основателем является гражданин России Михаил Ходорковский. По закону нежелательной может быть только иностранная организация и юридическое лицо, а у "Правозащиты Открытки" нет никаких связей с зарубежными иностранными юридическими лицами».

В прокуратуре края ситуацию не комментируют. Как ранее сообщал “Ъ”, в начале октября прокуратура инициировала административное дело по той же статье в отношении Юлии Федотовой за репост видеосюжета с чтением стихов краснодарского поэта Максима Дроздова, видеосюжет заканчивался логотипом «Открытой России». Защиту Юлии Федотовой осуществляют адвокаты проекта «Право 45», обращение в поддержку юриста опубликовал на ее странице в сети Facebook российский общественный деятель Дмитрий Гудков. «Раньше государство преследовало граждан, и их защищали юристы. Теперь государство начало преследовать юристов за защиту граждан,— написал господин Гудков.— Следующий шаг очевиден — станут преследовать тех, кого они защищают». «Если вас, например, после задержания на митинге защищал юрист "Правозащиты",— вы тоже сотрудничали с нежелательной организацией»,— заявил господин Гудков.

Напомним, в январе этого года была задержана координатор «Открытой России» в Ростове-на-Дону Анастасия Шевченко. Она стала первой в России подозреваемой по уголовному делу о работе «нежелательных» организаций (ст. 284.1 УК РФ). Тогда ее отправили на двое суток в изолятор временного содержания, а затем избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Последний раз Ленинский районный суд Ростова продлил меру пресечения госпоже Шевченко до 20 декабря. Через неделю после ареста активистки в больнице умерла ее старшая дочь, госпитализированная с обструктивным бронхитом из интерната для детей с особенностями развития. Тогда суд позволил госпоже Шевченко навестить девушку, но активистка попала к дочери только за несколько часов до ее смерти.

Анна Перова, Краснодар; Александр Черных