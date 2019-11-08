Воронежский авиазавод за девять месяцев снизил выручку на 500 млн рублей

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» отчиталось о финансовых показателях за девять месяцев 2019 года. По итогам января-сентября воронежский авиазавод снизил выручку более чем на 500 млн руб., а убыток — на 60 млн руб., следует из отчетности.

Выручка авиазавода упала с 3,19 до 2,65 млрд руб. преимущественно из-за прекращения продажи самолетов Ан-148: в предыдущем отчетном периоде был реализован один самолет за 1,09 млрд руб. В то же время увеличились доходы от этапов создания самолетов Ил-96. Себестоимость продаж снизилась с 3,31 до 2,58 млрд руб. В результате чистый убыток незначительно уменьшился — с 1,22 до 1,16 млрд руб.

Какие самолеты планирует производить ВАСО — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин