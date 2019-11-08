На улице Рубинштейна по требованию местных жителей закрыли очередной бар

После вступления в силу судебного решения, 9 ноября в центре Петербурга закроется бар «Винный шкаф». В конце июля Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил управляющей заведением компании ООО «Любимое вино моей мамы» осуществлять деятельность по оказанию услуг общественного питания и подачи напитков в помещении по адресу: улица Рубинштейна, дом 9/3, лит. А.

Главной претензией Роспотребнадзора к бару стало недовольство его деятельностью со стороны жильцов расположенных рядом квартир, которые жаловались на ухудшения условий проживания из-за соседства с питейным заведением.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. Ранее после проверок Роспотребнадзора по требованию местных жителей на улице Рубинштейна были закрыты такие заведения как Varvara, «Скобари», «Китайская квартира Брюса Ли», Zazazu и «Компромисс».

По словам вице-президента Ассоциации собственников и арендаторов стрит-ритейла Артема Гудченко, данная организация намерена исправить сложившуюся ситуацию с помощью саморегулирования. В начале следующего года под эгидой Ассоциации пройдет первый Всероссийский форум, посвященный проблемам отрасли. По его итогам будет подготовлен пакет законодательных инициатив, регламентирующих работу баров, ресторанов и кафе на улицах города.

Напомним, что власти Петербурга неоднократно заявляли, что не намерены выгонять с улицы Рубинштейна бары и рестораны, однако настаивают, чтобы все имеющиеся со стороны их владельцев на данный момент нарушения были устранены.