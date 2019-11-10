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Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ   |  купить фото

Аренда прибавила процент

Съемное жилье продолжает дорожать

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Относительная экономическая стабильность и высокий спрос на аренду жилья способствуют постепенному увеличению ее стоимости. За минувший месяц съем однокомнатных квартир в крупных городах России подорожал в среднем на 1%. Перспективы глобального снижения ставок нет: арендаторы могут рассчитывать лишь на небольшой сезонный дисконт в конце года.


За последний месяц средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России выросла на 0,3%, до 16,1 тыс. руб. в месяц, свидетельствуют расчеты аналитиков «Авито Недвижимости». Аналогичное подорожание для двухкомнатного жилья составило 2,9%, до 26,3 тыс. руб. в месяц, трехкомнатного — 3,5%, до 51,3 тыс. руб. Похожие расчеты приводят в ЦИАН: в 15 крупнейших городах России, по данным аналитиков, средние ставки аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в ноябре оказались на 1% выше аналогичных показателей октября.

Впрочем, в зависимости от города динамика цен оказалась достаточно разнонаправленной. Так, согласно данным ЦИАН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сразу в трех городах снизилась на 3% за последний месяц: в Екатеринбурге показатель опустился до 23,2 тыс. руб. в месяц, в Казани — до 17,1 тыс. руб., в Новосибирске — до 19 тыс. руб. Лидером по росту цен стал Нижний Новгород, где однокомнатные квартиры в ноябре подорожали сразу на 6% и сдаются в среднем за 18 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге динамика составила 5%, показатель увеличился до 30,5 тыс. руб. в месяц.

В Москве, по расчетам ЦИАН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в ноябре составила 37,5 тыс. руб., двухкомнатной — 53 тыс. руб.

За месяц эти показатели выросли на 1% и 4%, соответственно. Руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков объясняет, что постепенный тренд на увеличение стоимости арендного жилья в столице сформировался еще несколько месяцев назад и пока сохраняется. Цены, по мнению эксперта, подстегивает спрос: он увеличивается из-за роста бюджетов покупки собственной недвижимости на первичном и вторичном рынках.

Этот же фактор аналитики «Авито Недвижимости» называют основным драйвером продолжающегося увеличения средней стоимости аренды жилья и по всей стране.

Согласно оценкам экспертов, за год аренда жилья в России выросла в цене в среднем на 13%.

Относительно аналогичного периода прошлого года заметнее всего подорожали однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге — на 10,8%, Казани — на 17,8%, Омске — на 8,9%.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет снижение стоимости аренды жилья в условиях относительной стабильности в экономике маловероятным. При этом эксперт не ждет и их существенного роста. «Значимого роста цен на первичном рынке после перехода на эскроу не произошло, влияние этого инфоповода на поведение участников рынка сходит на нет»,— замечает господин Попов. Хотя в «Авито Недвижимости» предполагают, что к концу года речь может пойти о небольшом сезонном снижении цен на аренду жилья.

Александра Мерцалова


Средняя стоимость аренды жилья в Москве и крупных городах России

Город Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Динамика стоимости аренды однокомнатной квартиры Динамика стоимости аренды двухкомнатной квартиры
ноябрь 2018 года октябрь 2019 года ноябрь 2019 года ноябрь 2018 года октябрь 2019 года ноябрь 2019 года в ноябре 2019 года относительно октября в ноябре 2019 года относительно октября
Москва 35,6 37 37,5 48,9 51,2 53 1% 4%
Санкт-Петербург 28,9 29 30,5 42,5 46,6 46,5 5% 0%
Екатеринбург 20,9 23,9 23,2 28,4 35,8 35 –3% –2%
Воронеж 14,8 19,3 20,2 17,2 27,8 26,6 5% –4%
Краснодар 17,6 18,4 19,4 22,5 27,7 29,7 5% 7%
Новосибирск 17,7 19,5 19 27 25,7 26 –3% 1%
Пермь 16,3 18,1 18,5 20,6 23,7 25,4 2% 7%
Нижний Новгород 16,5 17 18 21,5 25,6 27,4 6% 7%
Казань 17,1 17,6 17,1 24 25 23 –3% –8%
Красноярск 17,9 15,5 16 26 21,3 22 3% 3%
Самара 16,1 15,6 15,8 19,9 18,6 19,6 1% 5%
Уфа 15,7 14,4 14,9 20,9 19,5 20,4 3% 5%
Волгоград 13,7 14,2 14 20,2 19,2 18,7 –1% –3%
Омск 12,5 14 13,7 17,2 18,3 17,7 –2% –3%
Челябинск 12,4 13,3 13,4 16,9 19,5 19,2 1% –2%

Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

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