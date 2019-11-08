В Новороссийске умер пострадавший при пожаре на нефтебазе «Грушевая»

В городской больнице Новороссийска умер 27-летний рабочий, получивший ожоги во время пожара на нефтебазе «Грушевая», сообщили “Ъ” в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю. Еще пятеро пострадавших находятся в краевой клинической больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

Пожар на нефтебазе, принадлежащей АО «Черномортранснефть», произошел вчера, 7 ноября, во время ремонтных работ в колодце подземного железобетонного резервуара, выведенном из эксплуатации. По не установленным пока причинам произошло возгорание газовоздушной смеси, пострадали шесть человек. По факту пожара на нефтебазе краевое следственное управление СКР проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Анна Перова, Краснодар