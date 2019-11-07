При пожаре на нефтебазе под Новороссийском пострадали пять человек

На нефтебазе «Грушевая» под Новороссийском произошел пожар. Пострадали пять человек.

«Пострадавшим была своевременно оказана необходимая помощь, организована их транспортировка в ближайшее медучреждение»,— сообщили “Ъ” в АО «Черномортранснефть». Насколько тяжело пострадали люди, представитель компании не уточнил.

Возгорание газовоздушной смеси произошло при проведении работ подрядной организацией на манифольдном колодце подземного железобетонного резервуара. Пожар был ликвидирован в течение получаса и не привел к нарушению работы нефтебазы.

Анна Перова, Краснодар