Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).

«В эти два дня мы окончательно конституируем создание альянса российских компаний в области искусственного интеллекта»,— объявил глава Сбербанка.

Проект будет реализовываться в формате государственно-частного партнерства. Партнером со стороны государства выступит вице-премьер России Максим Акимов. Курировать проект будет Минэкономики.

Герман Греф отметил, что консорциум будет создан в открытом формате и подразумевает участие в нем компаний любых размеров.

Президент МТС Алексей Корня заявил, что создание альянса позволит сформировать в России необходимую инфраструктуру для быстрого развития технологий на базе искусственного интеллекта. «Важными направлениями партнерства станут совместная выработка единых принципов использования данных, объединение усилий для анализа перспектив внедрения в России инновационных решений, а также сотрудничество в части образовательных проектов для подготовки кадрового резерва»,— сказал он.

Напомним, согласно проекту стратегии развития ИИ, на Россию приходится 10,8% мирового объема продуктов, использующих такие технологии. По итогам 2018 года объем российского рынка ИИ составил 198,1 млрд руб., а к 2024 году может достигнуть 907,4 млрд руб. Согласно недавнему анализу Microsoft, Россия опередила страны Запада по внедрению ИИ.

О развитии технологии в России — в материале “Ъ” «Искусственный интеллект потребовал льгот».

О национальной стратегии развития отрасли — в материале “Ъ” «Президенту представят стратегию развития отрасли».