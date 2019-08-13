Искусственный интеллект потребовал льгот

Сбербанк обсуждает с правительством РФ и мэрией Москвы создание в столице экспериментальной площадки по развитию проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) сроком на пять лет. Предполагается, что ее участники получат льготный правовой режим и доступ к массиву обезличенных данных для проектов в сфере транспорта, медицины и распознавания лиц. Легализация доступа к данным остается одной из главных проблем для рынка, подтверждают эксперты.

Сбербанк совместно с правительством РФ и мэрией Москвы подготовил предложения по созданию на территории столицы экспериментальной площадки для проектов в сфере ИИ, рассказал “Ъ” собеседник, знакомый с деталями предложения. По его словам, эксперимент запланирован на пять лет до 2024 года. В координационный совет площадки предлагается включить помощника президента Андрея Белоусова, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, вице-премьера Максима Акимова, мэра Москвы Сергея Собянина, президента Сбербанка Германа Грефа и экспертов в сфере ИИ.

Представитель Максима Акимова подтвердил “Ъ”, что создание экспериментальной зоны в Москве «изучается и обсуждается». В департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы также подтвердили, что правительство, мэрия и Сбербанк разрабатывают концепцию площадки. «Ожидаем, что эксперимент создаст наиболее благоприятные условия для российских разработчиков ИИ, поможет обкатать правовое регулирование этой новой для всего мира области и сократить время вывода прорывных цифровых решений на рынок»,— заявили в ДИТе. В Сбербанке отказались от комментариев.

Рассмотреть вопрос создания в Москве условий для внедрения ИИ с возможностью установки экспериментального правового режима поручил правительству и Сбербанку 14 июня президент РФ Владимир Путин. Предложения должны быть представлены до 30 ноября.

Специальный правовой режим предполагается ввести федеральным законом, уточняет собеседник “Ъ”, знакомый с предложениями. В частности, планируются льготные регуляторные условия для выхода технологий на рынок. Также будет внедрен временный порядок проведения торгов, что должно стимулировать отечественные разработки в ИИ путем создания спроса со стороны государства. По словам собеседника, в рамках экспериментальной площадки разработчики также получат доступ к массиву обезличенных данных. В число перспективных сфер внедрения ИИ в Москве вошли интеллектуальная транспортная система, распознавание речи в городском контакт-центре, медицинская диагностика, система распознавания лиц в целях безопасности, предиктивное предоставление услуг и обработка претензий.

Согласно проекту стратегии развития ИИ, на Россию приходится 10,8% мирового объема продуктов, использующих такие технологии, сообщал “Ъ” 30 мая. По итогам 2018 года объем российского рынка ИИ составил 198,1 млрд руб., а к 2024 году может достигнуть 907,4 млрд руб.

Появление экспериментальной площадки позволит внедрять в повседневную жизнь даже потенциально рискованные решения на базе ИИ, которые дают экономический эффект, в этой отрасли у России «есть фундаментальный задел», считает директор технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев. При этом проблемы с доступом к большим объемам данных, часть из которых попадает в категорию персональных,— один из принципиальных барьеров, которые пока тормозят развитие рынка ИИ в России, говорят эксперты. «Такие данные необходимы для создания эффективных интеллектуальных технологий в области здравоохранения, финтеха, маркетинга, логистики и беспилотного транспорта»,— указывает председатель технического комитета «Искусственный интеллект» на базе РВК Сергей Гарбук. Для решения проблемы, по его мнению, нужны технологические и нормативные инструменты.

Юлия Тишина