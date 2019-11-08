Москвичи держатся за старое

Жителей столицы возмутили планы о переименовании железнодорожных станций: перед запуском центральных диаметров «Карачарово» станет «Нижегородской», а «Крюково» — «Зеленоградом». Это следует из документа, похожего на приказ РЖД, фотографиями которого делятся пользователи соцсетей. Москвичи боятся за локальную историю и просят власти оставить прежние названия. Зачем их менять? И что из этого выйдет? Разбирался Иван Корякин.

От старого Кунцево, которое когда-то было селом и даже городом, остались разве что храм Знамения, полуразрушенная усадьба Нарышкиных, вокзал и само название железнодорожной станции. Поэтому местные жители и заступились за него. Казалось бы, какая разница между «Кунцево» и предлагаемым новым названием «Кунцевская», но для жительницы этого района Марии существует принципиальная разница: «Есть картина Алексея Саврасова “Вид в селе Кунцево”, есть очень интересная картина “Станция без остановки. Кунцево”, автором которой является Казимир Малевич.

Название “Кунцево” — историческое, и оно сохраняет нашу связь с людьми, которые здесь жили в прошлом».

Официально о переименовании пока не говорили, но фотографий документа, похожего на приказ РЖД, москвичам хватило, чтобы начать сбор подписей за сохранение исторического названия. Обращение в компанию готово — депутат из района Кунцево Денис Шендерович отправит его со дня на день: «Жители хотят сохранить историческое название, что логично. Я со своей стороны подготовил обращение в правительство Москвы и в РЖД с обоснованием и со ссылками на федеральный закон».

Но переименование «Кунцево» в «Кунцевскую» — это косметический ремонт по сравнению с более смелым: «Ржевская» — в «Рижскую» и капитальными «Фрезер» — в «Андроновку» и «Крюково» — «Зеленоград». Последнее переименование особенно взволновало москвичей — речь идет об одной из первых в России железнодорожных станций. И не под Зеленоградом, а у деревни Крюково остановили немцев в 1941 году.

Правда, на ее месте давно стоит город, что и вызывает путаницу, говорит руководитель направления «Общественный транспорт» экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев: «Человек, который хочет уехать в Зеленоград, пытается найти станцию с таким названием, допустим, когда покупает билет или смотрит расписание, но он ее не находит.

Конечно же, есть те, кто будет вспоминать об историческом наследии.





Но мы должны понимать, что навигация должна быть понятна для конечных пользователей, а не только для местных жителей».

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Аналогичная история — в наукограде Жуковский, где платформа называется «Отдых», но год назад РЖД предложила ее переименовать. Андрей Войтюк, который тогда возглавлял городской округ, решил сначала провести опрос в Facebook. Публикация опроса стала примером демократии, рассказал Войтюк “Ъ FM”: «Это самый лучший способ выяснить желания людей. Опрос показал, что люди не хотят переименовывать нашу станцию, так как это историческое название и все привыкли к “Отдыху”».

Но если переименование «Кунцево» и «Крюково» еще объяснимо, то в случае с «Ховрино», которая должна стать «Староховрино», — сложнее. Возможно, потому что был поселок Новоховрино. Но ведь на карте Москвы нет Старого Арбата — есть лишь Новый. А если платформу «Сколково», которая прежде называлась «Востряково», переименуют в «Мещёрскую», как написано в документе, это будет ошибкой — парк-то Мещерский.

И это даже ни с кем не обсуждалось, говорит историк Павел Гнилорыбов: «Я точно могу сказать, что к этой работе не привлекались ни краеведы, ни москвоведы, ни историки, а если и привлекались, то “придворные”. Я не видел никаких документов, никаких дискуссий в нашем цеховом кругу, которые были бы организованы на правительственном уровне».

И хотя в РЖД не смогли предоставить оперативный комментарий, скорее всего, эти переименования нужны для удобства не местных жителей, а тех, кто будет к ним приезжать на современных «Иволгах». И в этом направлении власти могут пойти дальше, взяв за основу «народную» карту метро от «Яндекса», и переименовать «Сретенский бульвар» в «Крейзи Дейзи», «Пушкинскую» — в «Бургер Хироус», а «Преображенскую площадь» — в «Мосгорсуд».

Первые два Московских центральных диаметра планируют запустить 21 ноября. Один свяжет Одинцово и Лобню, а второй — Подольск и Нахабино.