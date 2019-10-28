Подмосковные электрички становятся ближе к населению

Жители подмосковного города Долгопрудный обратились в ОАО РЖД, в мэрию Москвы и правительство Московской области с просьбой пересмотреть планы по развитию проекта Московских центральных диаметров (МЦД). Граждан беспокоят перспективы появления дополнительных железнодорожных путей по направлению Москва—Лобня, которые могут пройти слишком близко от жилых домов или потребуют их сноса. В РЖД признают, что подготовительные работы уже ведутся, но подчеркивают, что утвержденного проекта еще нет, обещая сохранить для населения «благоприятные экологические условия».

“Ъ” ознакомился с письмом жителей микрорайона Шереметьевский города Долгопрудный Московской области, которое они направили в ОАО РЖД, правительства Москвы, Подмосковья и другие ведомства. В своем обращении они выражают протест против строительства в рамках реализации проекта Московских центральных диаметров (МЦД). Напомним, что проект МЦД, анонсированный властями в 2017 году, предполагает реконструкцию радиальных железнодорожных направлений и запуск новых комфортабельных электричек, которые будут ходить, как метро — с интервалом в 5–6 минут, без привязки к расписанию. Первые два направления — D1 (Лобня—Савеловский вокзал—Одинцово) и D2 (Нахабино—Рижский вокзал—Подольск) власти обещают запустить уже в конце этого года. Сейчас идет реконструкция платформ, строительство перехватывающих парковок и другой инфраструктуры.

Жители Долгопрудного протестуют против строительства двух новых главных железнодорожных путей, который могут пройти очень близко к домам или вообще по участкам. Это предусмотрено вторым этапом проекта МЦД. Первоначально предполагалось, что расширяемая ветка будет обходить поселок, рассказала “Ъ” одна из жительниц Лолита Матеу, но теперь, судя по текущему проекту (доступен в сети), новые пути проложат справа от действующей ветки в сторону области, при этом платформу «Шереметьевская» снесут, построив новую чуть в стороне. Обеспокоенность жителей усиливается уже начавшейся стройкой: на берегу канала имени Москвы уже появилась 200-метровая широкая насыпь, завезен песок, ближе к поселку вырубают просеку. В этом убедился и сам корреспондент “Ъ”. Уже сейчас в некоторых местах, рассказывает Лолита Матеу, расстояние от дач до путей составляет 20–30 м, и не ясно, где там можно построить еще два пути без сноса домов. В письме жители также выражают обеспокоенность возможной вырубкой исторической березовой аллеи и уничтожением памятника, установленного к 65-летию победы в ВОВ. «Как могут начинаться работы без утвержденного и опубликованного проекта? Хороший подарок к 75-летию победы!» — пишут жители. В письме они просят «провести комплексную экспертизу целесообразности строительства дополнительных путей», перенеся их, по возможности, на другую сторону от поселка.

“Ъ” удалось ознакомиться с ответами на обращения жителей. В подмосковном Минтрансе пояснили, что новые пути нужны для того, что поезда ходили с интервалом 5–6 минут не только в час пик (так будет в первое время), но и круглые сутки. От Москвы ответ прислал департамент строительства: в нем сказано, что заказчиком строительства является РЖД, сейчас лишь разрабатывается «проектная документация», в которой и определят «окончательную трассировку путей». Документы подготовят в четвертом квартале 2020 года, рассказали в департаменте, но уже сейчас планируется установка шумозащитных экранов в тех местах, где шум будет чрезмерным (конкретные места не определены, ведутся «расчеты акустического воздействия»). В строительном ведомстве заявили, что «в настоящее время работы по реконструкции Савеловского направления московской железной дороги не производятся», работы начнутся не раньше 2021 года.

Сейчас начаты «подготовительные работы к строительству моста через канал имени Москвы», уточнили “Ъ” в пресс-службе РЖД, подтвердив, что по остальным этапам документация еще разрабатывается. Когда она появится, то ее согласуют «установленным порядком в соответствии с действующим законодательством», пообещали в РЖД. «Разрабатываемые проектные решения в районе остановочного пункта "Шереметьевская" не затрагивают памятник героям ВОВ,— заявили в компании.— В рамках проекта будут выполнены все мероприятия в части сохранения благоприятных экологических условий, ликвидации шумового воздействия и благоустройства прилегающей территории».

Скорее всего жители видели предпроектные решения, в которых «может быть что угодно», предположил в разговоре с “Ъ” глава общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин. «По закону должен быть подготовлен проект планировки линейного объекта, который в обязательном порядке проходит общественные обсуждения,— пояснил господин Блинкин.— Когда документ появится, жителям обязательно нужно прийти на слушания и заявить о своих претензиях и опасениях». Во время обсуждения проекта планировки, отмечает Михаил Блинкин, власти будут вынуждены искать компромиссные решения. «И они вряд ли будут дешевыми, потому что новые пути на территории густонаселенной Московской области проложить очень сложно,— говорит он.— Снос домов, на мой взгляд, совсем крайняя и очень дорогая мера, к которой вряд ли кто-то прибегнет».

Иван Буранов