МЦД привлекают новых покупателей

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как строительство Московских центральных диаметров простимулировало спрос в Одинцово, Долгопрудном, Подольске и других городах.

В Подмосковье готовится к запуску новый вид общественного транспорта — наземное «метро». Первые линии Московских центральных диаметров протянутся сквозь такие города, как Лобня, Долгопрудный, Одинцово, Нахабино и Подольск. И уже до старта работы первых линий МЦД спрос на новостройки в этих локациях и их окрестностях вырос до 10%, подсчитали аналитики девелоперской компании «Атлант».

По мнению экспертов, активная информационная политика в поддержку скорого старта работы наземного «метро» в Московской области взбудоражила общество. И ситуация со спросом здесь сейчас отчасти похожа на ту, что была на рынке накануне изменений правил реализации жилья. Уже только анонс появления наземного «метро» и, как следствие, перспектива значительного улучшения транспортной ситуации оказали свое влияние. Потенциальные клиенты активно стали изучать данные локации.

Интерес к городам, сквозь которые протянутся линии Московских центральных диаметров, демонстрируют сразу несколько групп покупателей. Во-первых, те, кому интересны соседние равноудаленные от МКАД локации в Подмосковье. Во-вторых, те, кто уже живет в дальнем Подмосковье и планирует переселиться поближе к метро и к самой столице непосредственно. В-третьих, те, кто изначально задумывался о покупке квартиры, в том числе и на вторичном рынке на периферии. При этом в отличие от остальных данные потенциальные клиенты рассматривают исключительно прилегающие к МКАД города и новостройки в шаговой доступности от новых станций МЦД.

Очередной, еще более значительный рост спроса на новое жилье в данных локациях ожидается уже в начале следующего года, предполагают аналитики, когда жители полностью ощутят выгоду от запуска нового транспорта. А следом не исключена и небольшая корректировка цен в целом по рынку области. Впрочем, многие строящиеся рядом со станциями МЦД проекты уже повысили или повысят расценки в ближайшие месяцы.