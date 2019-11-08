Сорок лет туда и тридцать — обратно

Осенью 1989 года ГДР исполнилось 40 лет. Несмотря на нарастающий кризис, юбилей отметили с размахом, как в годы расцвета первого социалистического государства в немецкой истории. Внешне ничего не указывало на то, что это последний день рождения Восточной Германии.

И вот уже в наши дни, осенью нынешнего года, Германия отмечает 30 лет со дня падения Берлинской стены. Несмотря на миграционный кризис, замедление экономического роста и эрозию партийно-политической системы, юбилей отмечают с размахом, как это было принято в лучшие дни воссоединившейся Германии. Внешне все указывает на то, что впереди у нового немецкого государства еще много счастливых дней.

Между тем сказанное в 1989 году во Дворце Республики Михаилом Горбачевым пророческое «Кто опоздает, того накажет жизнь» получает в современной ФРГ новое звучание.

К 30-летнему юбилею падения Стены в Германии хотели бы подойти совсем в другой атмосфере. Без прочно обосновавшейся в Бундестаге и ландтагах всех немецких земель праворадикальной партии, критикующей действия правительства и подрывающей основы западногерманского политического консенсуса. Без сотен тысяч беженцев на улицах немецких городов. В тесном сотрудничестве и теплых отношениях с Россией и США.

Но вышло иначе. Спустя три десятилетия после падения Стены восток Германии решил заявить о себе громче, чем 10 или 20 лет назад. В Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии правящие ХДС и СДПГ серьезно уступили на земельных выборах левым и правым популистам из числа «Левых» и «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Ощутив себя гражданами второго сорта, восточные немцы принялись активно выражать свое недовольство на выборах.

Речь не только о ностальгирующих по «старым добрым временам» представителях старшего поколения. В Тюрингии за АдГ проголосовали свыше 20% молодых людей до 30 лет. Выясняется, что Стена-то никуда не делась! Она сохранилась не только фрагментами — как туристический аттракцион, а остается в головах, причем даже у тех, кто никогда не видел ее вживую как реальную границу между системами.

На семинаре под патронатом Эгона Бара, который организовал в Саксонии близкий к социал-демократам Фонд Фридриха Эберта и участником которого является автор этих строк, про АдГ говорят много и с тревогой. Чиновники, представители профсоюзов, деятели науки и журналисты в один голос отрицают малейшую возможность сотрудничества с «Альтернативой». «Что сделаете вы, если АдГ займет более 50% на следующих региональных выборах?» — спросили мы у депутата саксонского ландтага от СДПГ. «Уеду из страны»,— ответил он. Вопрос о мотивах тех, кто голосует за АдГ, не ясен никому. Кто-то шутит, что ответ на него заслуживает Нобелевской премии.

Но, несмотря на разброд и шатания в ФРГ, России не стоит злорадствовать над немецкими проблемами и искать в них доказательства «упадка Запада». Общественный консенсус по ключевым политическим вопросам в Германии гораздо шире, чем может показаться со стороны.

Стены в головах гораздо ниже, чем была в реальности Берлинская стена, и преодолевать их можно без смертельной угрозы со стороны пограничников.

Призывы же АдГ к пересмотру санкционного режима с Россией прежде всего являются частью отрицания политического наследия Ангелы Меркель, а не проявлением бескорыстного альтруизма в адрес Москвы.

Российско-германские отношения должны учитывать особенности текущей политической ситуации в ФРГ. Необходимо укреплять связи с немецкими землями, оставаясь в стороне от эмоциональной политической дискуссии, вместе с этим понимая мотивацию ее участников. Ресурс добрых отношений и рабочих контактов с бывшей ГДР является важным измерением в отношениях между Берлином и Москвой, но он не должен использоваться как элемент внутригерманских дебатов. Германия по-прежнему является одним из наших доверительных партнеров на Западе, и здесь никаких стен быть не должно.

Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО