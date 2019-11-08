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Жители обеих частей Берлина у Берлинской стены в районе Бранденбургских ворот в ночь с 9 на 10 ноября 1989

Фото: Jockel Finck, File / AP

Выход из советской зоны

К 30-летию падения Берлинской стены

Журнал "Коммерсантъ Weekend" от , стр. 10

Берлинская стена существовала чуть более 28 лет, с 13 августа 1961-го по 9 ноября 1989-го, а значит, Германия и Европа после нее уже прожили дольше, чем с нею. Несмотря на сроки давности, Берлинская стена остается едва ли не главным символом второй половины ХХ века, но для жителей когда-то разделенного Берлина это не символ, а очень конкретное обстоятельство жизни — а часто и смерти

Текст: Ольга Федянина


Стена появилась в ночь с 13 на 14 августа 1961 года. Город резали по-живому: поначалу валиками колючей проволоки — начиная с 15 августа их постепенно заменяли бетонными и каменными конструкциями. В метро появились «вокзалы-призраки» — станции, которые поезда проезжали не останавливаясь. Те, кто жили на улицах, расположенных на самой границе, оказались буквально в антиутопии: солдаты замуровывали окна квартир, выходившие на «западную» сторону, в подъездах дежурили пограничники, проверявшие документы у входящих и выходящих. В некоторых местах граница формально проходила между тротуаром и фасадом — здесь были замурованы и двери. В первое время, пока еще было возможно, жители этих приграничных улиц бежали в западную часть города, спускаясь на простынях с крыш и из окон своих квартир,— кто-то удачно, кто-то со смертельным исходом.

Постепенно Стена «обживалась» в городе, обрастая на своей восточной стороне лагерной инфраструктурой: контрольно-следовые полосы, несколько уровней заграждений, пропускные пункты, собачьи загоны, бункеры, вышки, прожекторы — позже к этому добавятся еще минные поля и самострельные установки. У жителей обоих Берлинов на другой стороне оставались родственники, друзья, коллеги, женихи и невесты, часто — дети или родители, семейные могилы, в конце концов.

Оставаясь знаком разделения и несвободы, Стена всегда была и местом притяжения: западный мир именно здесь был, как нигде, близок — на расстоянии вытянутой руки, нескольких шагов. И параллельно с укреплением Стены росла другая инфраструктура — инфраструктура бегства. Жители Восточного Берлина проявляли порой фантастическую изобретательность при попытке покинуть свой «социалистический лагерь» — по воздуху, по воде, по крышам, под землей. Были и люди-помощники, прокладывающие пути бегства для других: часто это были активисты-правозащитники, иногда — коммерсанты, иногда — провокаторы. Те, кто попадался при попытке побега, но оставался жив, могли рассчитывать на средневековую практику «выкупа» на Запад: ФРГ придумала своего рода политический бартер, политических заключенных ГДР обменивали на кредиты или на вагоны чего-то дефицитного вроде минеральных удобрений.

Особенное место в истории Берлинской стены занимают ее жертвы. Люди, которые были убиты, смертельно ранены, получили несовместимые с жизнью травмы, покончили жизнь самоубийством на границе Восточного и Западного Берлина с 1961 по 1989 годы. Сейчас их официально 140 человек — все биографии тщательно исследованы, задокументированы, запротоколированы. Имена преследовавших, доносивших, стрелявших, отдававших приказы известны — однако этих погибших по-прежнему называют словом «Mauertote», «мертвые Стены». Так, как будто это она их убила.

28 с лишним лет мертвых Стены хоронили по обе ее стороны. А 9 ноября 1989 года те, кого Стена оставила в живых, похоронили ее саму — за считаные часы.

 

побег в прыжке

кто
Конрад Шуман, солдат армии ГДР
когда
15 августа 1961 года
где
угол Бернауэрштрассе / Руппинерштрассе
«Прыжок в свободу» Конрада Шумана, фотограф Петер Ляйбинг, Берлин, 15 августа 1961

«Прыжок в свободу» Конрада Шумана, фотограф Петер Ляйбинг, Берлин, 15 августа 1961

Памятник Конраду Шуману на Бернауэрштрассе

Памятник Конраду Шуману на Бернауэрштрассе

Фото: Peter Leibing

Фото: Oskar Poss/ullstein bild via Getty Images

В первый же день строительства стены армейскую бригаду, в которой служил 19-летний Конрад Шуман, перевели из Дрездена в Берлин — а к его жалованью в 340 марок ГДР добавили еще 30 марок «за риск».

Пограничная зона на Бернауэрштрассе имела одну особенность: город поделили так причудливо, что в этом месте тротуар принадлежал Западному Берлину, а дома — восточному. Между тротуаром и домами в ночь с 13 на 14 августа было устроено 80-сантиметровое заграждение из колючей проволоки — на месте будущей стены. С западной стороны в первые дни после объявления о том, что город будет разделен границей, постоянно дежурили полиция и фоторепортеры — некоторые из них видели, как Шуман в тот день неоднократно подходил к заграждению, явно оценивая его высоту. И в какой-то момент кто-то услышал, как он шепотом сказал «я прыгну»: эти слова передали западным полицейским, они на всякий случай подогнали служебный опель поближе и открыли обе задние двери. Улучив момент, когда с восточной стороны никого не было поблизости, Шуман сначала отошел на довольно большое расстояние, а потом пошел к колючей проволоке, стараясь набирать скорость постепенно и незаметно. Его финальный прыжок сняли несколько западных фотографов, в том числе практикант гамбургского фотоагентства Петер Ляйбинг,— именно ему принадлежит легендарный снимок: юноша в военной форме зависает в прыжке над грудой колючей проволоки, на ходу сбрасывая с плеча автомат.

Следующие три десятилетия Конрад Шуман прожил в Баварии, был рабочим на заводе «Ауди». С фотографом Петером Ляйбингом он дружил до конца жизни.

более 20 тысяч военнослужащих ГДР в ночь с 12 на 13 августа 1961 года устанавливали перекрытия и заграждения на границе с Западным Берлином

побег под водой

кто
Инго Крюгер, повар
когда
11 декабря 1961 года
где
Шпрее в районе моста Маршалла, Берлин-Митте / Тиргартен
Мост Маршалла, место обнаружения тела Инго Крюгера, оперативная съемка МГБ ГДР, 11 декабря 1961

Мост Маршалла, место обнаружения тела Инго Крюгера, оперативная съемка МГБ ГДР, 11 декабря 1961

Инго Крюгер, фото из досье МГБ ГДР, 1955

Инго Крюгер, фото из досье МГБ ГДР, 1955

Костюм для подводного плаванья Инго Крюгера, оперативная съемка МГБ ГДР, 11 декабря 1961

Костюм для подводного плаванья Инго Крюгера, оперативная съемка МГБ ГДР, 11 декабря 1961

Фото: BStU, MfS, AOPK / chronik-der-mauer.de

Фото: BStU, MfS, AOPK / chronik-der-mauer.de

Фото: BStU, MfS, AOPK / chronik-der-mauer.de

Крюгер вырос и учился в западной части Берлина, но когда у его матери появился новый муж, семья оказалась на востоке. В Западном Берлине осталась невеста Крюгера, с которой они после августа 1961 года видели друг друга только через колючую проволоку, оставаясь по разные стороны границы. Госбезопасность потребовала у Крюгера объяснений по поводу невесты — он, уже планируя побег, сказал, что она намерена переехать к нему в Восточный Берлин. Крюгер занимался подводным плаванием, поэтому он решил пересечь границу через Шпрее. Реку и набережные контролировали пограничники на катерах, поэтому нужно было найти место на берегу, где человек в костюме для подводного плаванья останется незамеченным. В результате он выбрал участок в районе вокзала на Фридрихштрассе, прямо под путями. К месту побега Крюгер приехал на такси, в пальто, под которым был надет плавательный костюм,— снаряжение для дыхания под водой он вез с собой в сумке. Невеста ждала его на другой стороне Шпрее, буквально в нескольких сотнях метров,— но встреча так и не состоялась. Девушка только увидела, как пограничники с катера обыскивают реку с прожекторами и баграми. Официальное подтверждение того, что ее жених погиб в ту ночь, практически сразу, как только оказался в воде, она получила лишь через полтора месяца. Расследование в начале 90-х подтвердило, что Крюгер не перенес температурного шока в декабрьской реке.

5075 успешных побегов было совершено за годы существования Стены

побег под землей

кто
12 пенсионеров
когда
5 мая 1962 года
где
Ораниенбургер-шоссе, 22, Глинике / Фронау
Тоннель, по которому 12 человек бежали через границу, оперативная съемка МГБ ГДР, май 1961

Тоннель, по которому 12 человек бежали через границу, оперативная съемка МГБ ГДР, май 1961

Вид на дом супругов Томас со стороны границы, оперативная съемка МГБ ГДР, май 1961

Вид на дом супругов Томас со стороны границы, оперативная съемка МГБ ГДР, май 1961

Вход в тоннель в доме супругов Томас, оперативная съемка МГБ ГДР, май 1961

Вход в тоннель в доме супругов Томас, оперативная съемка МГБ ГДР, май 1961

Фото: BArch DVH

Фото: BArch DVH

Фото: BArch DVH

Максу Томасу был 81 год, его жене — чуть меньше. Их дом стоял в нескольких десятках метров от границы с Западным Берлином. Молодые соседи сбежали четырьмя месяцами раньше, Томасы были готовы бежать вместе с ними, но те побоялась связываться со стариками. Поэтому Макс, говоривший про ГДР: «я не хочу даже быть здесь похороненным, а не то что жить», собрал компанию из одних стариков.

16 дней они вместе рыли начинавшийся в подвале дома Томасов 32-метровый туннель — кто-то один всегда дежурил наверху, и, если проходил пограничный патруль, в подвале тушили свет. Они работали от 10 до 14 часов в день и вытащили в общей сложности 4000 ведер земли, которую прятали по ночам. К 5 мая туннель был готов — и 12 пенсионеров ушли по нему через границу. Обнаружили пропажу через два дня — кто-то из соседей сообщил в полицию, что стариков давно не видно. Госбезопасность охраняла вход в туннель еще две недели в расчете на то, что кто-то из беглецов вернется за вещами,— фрау Томас действительно забыла в подвале чемодан с одеждой. Однако никто не вернулся, и вход в туннель замуровали. С западной стороны он некоторое время оставался местной достопримечательностью. Больше всего удивления вызвала высота 32-метрового туннеля — она составляла на разных отрезках от 1,20 до 1,75 метра. Макс Томас объяснил это во время первой пресс-конференции на Западе: он не хотел, чтобы его жена и другие пожилые дамы «ползли к свободе на карачках».

43 километра длина Берлинской стены; общая длина границы между Западным Берлином и ГДР 155 км

побег на самолете

кто
Кристель и Экхард Вехаге
когда
10 марта 1970
где
аэропорт Берлин-Шёнефельд
Самолет АН-24 в аэропорту Шёнефельд после неудачной попытки угона супругами Вехаге, оперативная съемка МГБ ГДР, 10 марта 1970

Самолет АН-24 в аэропорту Шёнефельд после неудачной попытки угона супругами Вехаге, оперативная съемка МГБ ГДР, 10 марта 1970

Место двойного самоубийства Экхарда и Кристель Вехаге в салоне самолета, оперативная съемка МГБ ГДР, 10 марта 1970

Место двойного самоубийства Экхарда и Кристель Вехаге в салоне самолета, оперативная съемка МГБ ГДР, 10 марта 1970

Следы от выстрелов на двери кабины пилота, в которую пытался прорваться Экхард Вехаге, оперативная съемка МГБ ГДР, 10 марта 1970

Следы от выстрелов на двери кабины пилота, в которую пытался прорваться Экхард Вехаге, оперативная съемка МГБ ГДР, 10 марта 1970

Фото: BStU, MfS / chronik-der-mauer.de

Фото: BStU, MfS / chronik-der-mauer.de

Фото: BStU, MfS / chronik-der-mauer.de

Экхард Вехаге, родившийся в 1948 году, дважды пытался бежать из ГДР подростком — в 15 лет и в 16. После второй попытки ему дали условный срок с последующим надзором, в приговоре значилось: «Власть рабочих и крестьян в его же собственных интересах не позволит ему переехать из социалистического государства в государство эксплуататоров». Вехаге, казалось, смирился со своей судьбой — после военной службы он окончил школу для младших офицеров и служил на флоте, женился. И тут «власть рабочих и крестьян» стала для Экхарда и его жены неразрешимой проблемой. И рабочие места, и квартиры в ГДР распределялись государством, а они работали в разных городах. Когда обоим отказали в переводе на другое место службы, они решили бежать на Запад. Уходя в очередное увольнение, Экхард Вехаге взял с собой из части два пистолета и купил им с женой билеты на рейс из Берлина в Лейпциг. Уже в воздухе они передали пилотам со стюардессой записку, в которой было требование лететь вместо Лейпцига в Ганновер. Экипаж отправил на землю сигнал о ЧП и сумел уговорить беглецов на посадку в западноберлинском Темпельхофе, объяснив, что до Ганновера не хватит топлива. Но когда самолет пошел на посадку, кто-то из пассажиров обратил внимание на то, что за окнами снова восточноберлинский аэропорт Шёнефельд. Супруги Вехаге поняли, что их обманули. Оба застрелились прямо в самолетных креслах.

Экипаж самолета был награжден медалями и ценными подарками: пилот получил стереорадиоприемник, второй пилот — магнитофон, механик — ковер, стюардесса — вязальную машину.

400 млн марок было потрачено на строительство и содержание Берлинской стены с 1961 по 1989 гг.

побег под землей

кто
две семьи — четверо взрослых и пятеро детей
когда
26 июля 1973 года
где
Кляйн-Глинике, Потсдам / Ванзе, Западный Берлин
Подвал в доме Мюллеров — начало тоннеля и склад рабочих инструментов и строительных материалов. Оперативная съемка МГБ ГДР, 26 июля 1973

Подвал в доме Мюллеров — начало тоннеля и склад рабочих инструментов и строительных материалов. Оперативная съемка МГБ ГДР, 26 июля 1973

Аэрофотосъемка дома Мюллеров с обозначенным на ней 19-метровым тоннелем. Оперативная съемка МГБ ГДР, 26 июля 1973

Аэрофотосъемка дома Мюллеров с обозначенным на ней 19-метровым тоннелем. Оперативная съемка МГБ ГДР, 26 июля 1973

Фото: BStU, Ast. Potsdam, AU / chronik-der-mauer.de

Фото: BStU, Ast. Potsdam, AU / chronik-der-mauer.de

Дом, в котором жили супруги Мюллер*, был последним строением перед границей — до приграничных укреплений было меньше 20 метров. То, что дом просто не снесли, а жильцов не переселили, объяснено в протоколах «Штази»: из-за близости озер и реки в этом месте был экстремально высокий уровень грунтовых вод, то есть подкоп был невозможен, а все «верхние» территории контролировались пограничными службами. Мюллеры были под постоянным наблюдением не только из-за расположения их дома, но и из-за того, что у них были близкие родственники в Эрфурте, которых госбезопасность считала неблагонадежными. Все действия и передвижения обеих семей фиксировались в протоколах, однако Мюллерам удалось обмануть и штатных, и внештатных осведомителей.

Мюллеры, в отличие от «Штази», знали: грунтовые воды уходят, а постоянно затопленный подвал в их доме полностью высыхает, если случится очень жаркое лето,— именно таким было лето 1973-го. Эрфуртские родственники приехали в Глинике якобы на пару дней, а затем уехали, рассказав встреченным пограничникам, что отправляются с друзьями в автомобильное путешествие. На самом деле Мюллеры днем открыто увезли их на своей машине с чемоданами, а ночью вернули назад в багажнике — и с этого момента они две недели жили в высохшем подвале. За эти две недели четверо взрослых вырыли 19-метровый тоннель, который заканчивался в Западном Берлине — в 80 сантиметрах от границы. В ночь на 26 июля обе семьи ушли по этому тоннелю. Побег был обнаружен буквально через два часа, в тот же день тоннель на восточной стороне был замурован. Судя по протоколам «Штази», пристальность наблюдения за обеими семьями была такова, что вероятность успешного побега была равна нулю — то есть его можно считать своего рода чудом.

*Фамилия Мюллер используется во всех публикациях об этом случае начиная с 1973 года — в соответствии с пожеланием всех участников побега не публиковать их настоящие фамилии.

11 процентов беглецов из Восточного Берлина в Западный были военнослужащими армии ГДР

побег вплавь

кто
Хартмут Рихтер
когда
4 марта 1975
где
канал Тельтов
Хартмут Рихтер на берегу канала Тельтов, на месте своего побега в 1966 году. Фото 1980 года

Хартмут Рихтер на берегу канала Тельтов, на месте своего побега в 1966 году. Фото 1980 года

Хартмут Рихтер демонстрирует укрытие для беглецов в багажнике своего автомобиля во время следственного эксперимента. Оперативная съемка МГБ ГДР, 4 марта 1975

Хартмут Рихтер демонстрирует укрытие для беглецов в багажнике своего автомобиля во время следственного эксперимента. Оперативная съемка МГБ ГДР, 4 марта 1975

Хартмут Рихтер, 2011

Хартмут Рихтер, 2011

Фото: Hartmut Richter

Фото: BStU, Ast. Potsdam / chronik-der-mauer.de

Фото: ullstein bild / Vostock Photo

Первую — провалившуюся — попытку побега выпускник средней школы Хартмут Рихтер предпринял в 18 лет: его поймали, судили и приговорили к десяти месяцам условно в мае 1966 года. В августе того же года он бежал второй раз, на этот раз удачно — и, переплыв канал Тельтов, оказался в Западном Берлине. Следующие шесть лет он работал стюардом на океанских лайнерах и в 1972-м возвратился в Западный Берлин. В это момент ФРГ и ГДР заключили «Соглашение о транзите», которое позволяло гражданам Западной Германии проезжать через территорию ГДР в Западный Берлин практически без личного досмотра. Правда, путешествующим было запрещено съезжать с транзитных трасс и брать попутчиков. В том же году истек срок давности по делу самого Рихтера — и, несмотря на то, что он когда-то нелегально покинул ГДР, теперь он мог беспрепятственно въезжать в нее и выезжать по транзитным дорогам. И Рихтер начал вывозить в багажнике своей машины беглецов, забирая их в определенном пункте транзитного маршрута. В общей сложности за два с лишним года ему удалось вывезти 33 человека. 4 марта 1975 года, когда в багажнике были его родная сестра с женихом, машину остановили для досмотра на границе и всех троих арестовали. Рихтера приговорили к самому большому сроку, предусмотренному Уголовным кодексом ГДР,— к 15 годам лишения свободы. Отсидел он из них почти шесть: в 1980 году его «выкупила» ФРГ. Сегодня Хартмут Рихтер является одним из сотрудников музейно-мемориального комплекса Берлин-Хоэншенхаузен в Восточном Берлине на месте бывшей тюрьмы «Штази».

25 контрольно-пропускных пунктов было на границе между Восточным и Западным Берлином в районе Стены

побег на воздушном шаре

кто
Петер Стрельчик, Гюнтер Ветцель, рабочие, и их семьи — в общей сложности восемь человек
когда
16 сентября 1979 года
где
Оберлемниц, Тюрингия / Хоф, Бавария
Семейство Стрельчик вскоре после приземления воздушного шара в Баварии, 16 сентября 1979

Семейство Стрельчик вскоре после приземления воздушного шара в Баварии, 16 сентября 1979

Слева направо: Дорис, Андреас, Петер и Франк Стрельчик, Петра и Андреас Ветцель в лагере Красного креста в Баварии после удачного побега, 17 сентября 1979

Слева направо: Дорис, Андреас, Петер и Франк Стрельчик, Петра и Андреас Ветцель в лагере Красного креста в Баварии после удачного побега, 17 сентября 1979

Фото: Ullstein Bild/Vostock Photo

Фото: DPA/Alamy/ТАСС

Стрельчик и Ветцель, рабочие на фабрике по производству пластмассы, в начале 1979 года составили план бегства на воздушном шаре, наполненном горячим воздухом. Для того чтобы поднять гондолу с восьмью людьми, по их расчетам нужен был воздушный шар объемом 2800 куб. м и четыре газовые горелки. Необходимое полотно они покупали в разных магазинах по всей стране, выдавая себя за членов парусного клуба. В общей сложности им пришлось в результате сшить три шара. Первый использовали для ночных тренировок, попытка улететь на втором оказалась неудачной — шар намок и опустился на землю на территории ГДР, за три километра до границы. Третий шар оказался в состоянии поднять в воздух нагруженную гондолу размером 1,40 х 1,40 м. Полет продлился 28 минут, за это время шар преодолел расстояние в 18 км и приземлился в Баварии. После побега семьи больше не общались друг с другом. После воссоединения Германии Стрельчик и его жена вернулись в свой дом в Тюрингии.

20 тысяч жителей Восточного Берлина перешли в Западный Берлин в ночь с 9 на 10 ноября 1989 года в течение 45 минут (с 23:30 до 0:15) через первый полностью открытый пограничный пункт на Борнхольмерштрассе

побег на воздушных змеях

кто
Фолькмар Киноль, Клаус Кушмирц, разнорабочие
когда
9 ноября 1986 года
где
Лейпцигерштрассе, 41, Берлин-Митте
Вид на крыши высотного дома на Лейпцигерштрассе и штаб-квартиры концерна Акселя Шпрингера в Западном Берлине

Вид на крыши высотного дома на Лейпцигерштрассе и штаб-квартиры концерна Акселя Шпрингера в Западном Берлине/h4>

Фото: Ullstein bild via Getty Images

Молодые люди построили для побега двух воздушных змеев, на которых собирались спланировать с крыши высотного дома на Лейпцигерштрассе, стоявшего у стены, на крышу издательского дома Axel Springer — прямо напротив, буквально через 200 метров, на западной стороне. Чертежи воздушных змеев с середины 1980-х публиковались в советском журнале «Спутник», там же были объяснения, как ими пользоваться (кстати, журнал «Спутник» в последний год существования ГДР был там под запретом). Для изготовления змеев были нужны алюминиевые трубки и парусина — и то и другое невозможно было просто купить в магазине. Кушмирц, который работал монтировщиком в театре, нашел старую декорацию, из которой добыли алюминиевые части, полотно из парусины сшили из лоскутов — на этой стадии подготовки вся операция была под угрозой, потому что кто-то из соседей пожаловался в полицию на ночной шум швейной машинки. Готовых змеев в разобранном виде перевезли на чердак дома на Лейпцигерштрассе — это была не самая удобная крыша, но единственная, дверь на которую можно было сравнительно просто взломать. После этого оба беглеца несколько дней ждали ночи с подходящим направлением ветра и дождались. 9 ноября с ветром все было в порядке, но Кушмирц, прыгавший первым, зацепился ногой за край крыши — из-за этого траектория полета сбилась, и он приземлился во дворе того же дома. Киноль не стал даже пытаться взлететь, а побежал вниз к другу. Оба успели скрыться до появления полиции, но на крыше остались многочисленные следы и вещдоки. Обоих арестовали через четыре дня — и приговорили к трем годам тюрьмы. Однако уже через год освободили — Кушмирца «выкупила» ФРГ, Киноль попал под амнистию.

11 миллионов граждан ГДР посетили ФРГ в первые 10 дней после падения Берлинской стены. Общее число жителей ГДР составляло 16,43 млн человек

побег сквозь стену

кто
Ханс-Иоахим Пофаль, Мартина Лей и их восьмимесячный ребенок
когда
29 августа 1986 года
где
КПП Checkpoint Charlie, Циммерштрассе / Кохштрассе
Проломленное грузовиком заграждение КПП, оперативная съемка МГБ ГДР, 29 августа 1986

Проломленное грузовиком заграждение КПП, оперативная съемка МГБ ГДР, 29 августа 1986

Грузовик Ханса-Йоахима Пофаля после столкновения с пограничными укреплениями, 29 августа 1986

Грузовик Ханса-Йоахима Пофаля после столкновения с пограничными укреплениями, 29 августа 1986

Мартина Лей и Ханс-Йоахим Пофаль на западной стороне КПП Checkpoint Charlie сразу после удачного побега, 29 августа 1986

Мартина Лей и Ханс-Йоахим Пофаль на западной стороне КПП Checkpoint Charlie сразу после удачного побега, 29 августа 1986

Фото: BStU, MfS / chronik-der-mauer.de

Фото: Alamy/ТАСС

Фото: Alamy/ТАСС

Ханс-Иоахим Пофаль, 41-летний водитель грузовика, и его 35-летняя подруга в 1985 году подали официальное прошение о разрешении на эмиграцию из ГДР в ФРГ. Однако они знали, что ответа можно прождать несколько лет. Позже, отвечая на вопросы западных журналистов, Пофаль сказал: «Мы решили, что лучше пять минут страха, чем годы ожидания». Он выложил водительскую кабину своего грузовика стальными пластинами, а в кузов загрузил 5 тонн гравия, превратив машину в стенобитное орудие. В кабине, кроме него, должны были сидеть его подруга и их восьмимесячный ребенок — чтобы смягчить удар, стальные пластины выложили изнутри подушками и одеялами. К КПП на Фридрихштрассе Пофаль подъехал на скорости 60 км/ч и, не тормозя, просто снес шлагбаум и приграничные укрепления. Лобовое стекло и фары разбились, кабина получила сильные повреждения, но через минуту Пофаль уже был за пределами досягаемости для пограничников ГДР. Checkpoint Charlie Пофаль и Лей выбрали специально, считая, что здесь пограничники не будут сразу открывать огонь: это было место, где границу переходили в основном дипломаты и иностранцы. Расчет оправдался — по ним, действительно, не стреляли, но лишь потому, что пограничники полагались на массивное заграждение, которое автоматически опускалось, перекрывая проезд, при любом ЧП. Но за те секунды, что потребовались автоматике, чтобы закрыть железный занавес, грузовик успел переехать границу.

28 лет 2 месяца и 28 дней существовала Берлинская стена

 

140 человек погибли у Берлинской стены за время ее существования

 

  • Ида Зикман, 59 лет, разбилась 23 августа 1961, выпрыгнув из окна своей квартиры Гюнтер Литфин, 24 года, застрелен 24 августа 1961 при попытке перейти границу Роланд Хоф, 27 лет, застрелен 29 августа 1961 при попытке переплыть канал Тельтов
  • Рудольф Урбан, 47 лет скончался от травм 17 сентября 1961 года в западноберлинском госпитале. Месяцем раньше Урбан выпрыгнул из окна своей квартиры в уже заблокированном пограничниками доме на Бернауэрштрассе, 1 и приземлился на западной стороне границы, но при падении сильно разбился
  • Ольга Зеглер, 80 лет, скончалась 26 сентября 1961 от сердечного приступа после прыжка из окна своей квартиры Бернд Люнзер, 22 года, разбился 4 октября 1961, прыгнув с крыши дома на границе секторов Удо Дюллик, 25 лет, утонул под обстрелом при попытке переплыть Шпрее 5 октября 1961 Вернер Пробст, 25 лет, застрелен 14 октября 1961 при попытке переплыть Шпрее Лотар Леман, 29 лет, утонул 26 ноября 1961 при попытке переплыть канал в районе Потсдама Дитер Вольфарт, 20 лет, застрелен 9 декабря 1961 при попытке перейти границу Инго Крюгер, 21 год, утонул 11 декабря 1961 при попытке переплыть Шпрее Георг Фельдхан, 20 лет, утонул 19 декабря 1961 при попытке переплыть Шпрее Филипп Хельд, 20 лет, утонул при попытке переплыть канал Тельтов в апреле 1962 Хорст Франк, 20 лет, застрелен 29 апреля 1962 в приграничном дачном поселке под Берлином Герберт Менде, 23 года, ошибочно принят за перебежчика и застрелен 8 июля 1962 года
  • Вольфганг Гледе, 13 лет, застрелен 11 июня 1962 в дачном поселке на окраине Восточного Берлина. Патрулирующие пограничники совершали обход, игравшие на улице дети подошли к ним, чтобы посмотреть оружие. Солдаты стали показывать автоматы, случайным выстрелом оказался убит школьник Гледе
  • Эрнст Мунд, 41 год, застрелен 4 сентября 1962 на прилегающем к стене Софийском кладбище Аксель Ханеман, 17 лет, застрелен 5 июня 1962 при попытке переплыть Шпрее Клаус Брюске, 24 года, застрелен 18 апреля 1962 на пограничном пункте между Восточным и Западным Берлином Петер Фехтер, 18 лет, застрелен 17 августа 1962 на пограничном пункте Checkpoint Charlie Петер Беме, 20 лет, застрелен 18 апреля 1962 в приграничной полосе между Потсдамом и Целендорфом Эрна Кельм, 54 года, утонула в реке Хафель 11 июня 1962 Йорген Шмидтхен, 21 год, застрелен 18 апреля 1962 в приграничной зоне между Потсдамом и Целендорфом Зигфрид Нофке, 23 года, застрелен 28 июня 1962 около вырытого им в Кройцберге тоннеля, предназначенного для побега его родственников Отфрид Рек, 18 лет, застрелен 27 ноября 1962 при попытке бежать через железнодорожный тоннель Рейнгольд Хун, 20 лет, солдат пограничных войск ГДР, застрелен 18 июня 1962 кем-то из группы беглецов, когда попытался проверить их документы Ганс-Дитер Веза, 19 лет, пограничник ГДР, застрелен 23 августа 1962 сослуживцем при попытке бежать через границу Лютц Хаберландт, 24 года, застрелен 27 мая 1962 в приграничной зоне в районе Тиргартена Хайнц Йерха, 28 лет, убит 27 марта 1962 при попытке бежать через тоннель Петер Геринг, 22 года, пограничник ГДР, смертельно ранен 23 мая 1962 в перестрелке с западноберлинской полицией Антон Вальцер, 60 лет, убит 18 выстрелами при попытке переплыть Шпрее 8 октября 1962 Гюнтер Зелинг, 22 года, офицер пограничной службы ГДР, 30 сентября 1962 по ошибке убит собственным подчиненным, принявшим его за перебежчика Дорит Шмиль, 21 год, смертельно ранена 19 февраля 1962 на границе между районами Панков (восток) и Райникендорф (запад) при попытке перерезать колючую проволоку и бежать Гюнтер Виденхефт, 20 лет, погиб в ночь с 5 на 6 декабря 1962 при попытке перейти замерзшее озеро Грибниц Хорст Плишке, 23 года, утонул в районе моста Глинике 19 ноября 1962 Клаус Шретер, 23 года, захлебнулся в Шпрее в районе Рейхстага 4 ноября 1963 Петер Крайтлов, 20 лет, застрелен 24 января 1963 советскими солдатами поблизости от границы Хорст Кучер, 32 года, застрелен 15 января 1963 при попытке перейти границу Зигфрид Видера, 22 года, пограничник ГДР получил тяжелые ранения 23 августа 1963 во время столкновения с дорожными рабочими, бежавшими в Западный Берлин Дитер Бергер, 24 года, по ошибке принят за перебежчика и застрелен 13 декабря 1963 в приграничной полосе Вольф-Олаф Мушински, 16 лет, утонул при попытке переплыть Шпрее 6 февраля 1963 Пауль Шульц, 18 лет, застрелен 25 декабря 1963 при попытке перелезть через Берлинскую стену Дитмар Шульц, 24 года, попал под поезд 25 ноября 1963 при попытке сбежать в Западный Берлин по путям метро
  • Адольф Филипп, 21 год, застрелен 5 мая 1964 года в приграничной полосе в Восточном Берлине. Филипп, гражданин ФРГ, участвовал в разделения страны и, очевидно, собирался помочь бежать кому-то из жителей Восточного Берлина. Пограничники, стрелявшие в Филиппа, утверждали, что он угрожал им пистолетом
  • Вальтер Хайке, 29 лет, убит автоматной очередью 22 июня 1964 при попытке бежать через стену кладбища, находящегося прямо на границе Вальтер Хайн, 25 лет, застрелен 27 февраля 1964 при попытке перейти границу Ханс-Йоахим Вольф, 17 лет, застрелен 26 ноября 1964 при попытке переплыть канал Бриц Йоахим Мер, 19 лет, убит 3 декабря 1964 выстрелом с караульной вышки Хильдегард Трабант, 37 лет, застрелена 18 августа 1964 на железнодорожных путях Райнер Гнайзер, 20 лет, погиб 28 июля 1964 при неизвестных обстоятельствах при попытке переплыть Хафель в костюме для подводного плавания и с кислородными баллонами Эгон Шульц, 21 год, пограничник ГДР, застрелен 5 октября 1964 во время столкновения с беглецами, пытающимися уйти в Западный Берлин через тоннель Норберт Волшт, 21 год, утонул 28 июля 1964 при попытке переплыть в Западный Берлин через Хафель
  • Петер Хауптман, 26 лет, застрелен 24 апреля 1965 года рядом со своим домом под Потсдамом, на самой границе с Западным Берлином. Бывший полицейский и отец четверых детей Хартман из-за близости границы должен был каждый раз, выходя из дома, предъявлять удостоверение личности. Однажды вечером Хартман затеял из-за этого с пограничниками ссору, она перешла в драку, во время которой один из солдат убил его выстрелом
  • Дитер Брандес, 18 лет, смертельно ранен 9 июня 1965 при попытке бегства на территории Северного вокзала
  • Герман Деблер, 43 года, застрелен 15 июня 1965 года посередине канала Тельтов. Предприниматель из Западного Берлина пригласил свою подругу на речную прогулку на моторной лодке, граница между западом и востоком проходила по вынесло на восточную половину — пограничники ГДР обстреляли его с берега. Подруга Деблера осталась жива, сам он погиб
  • Клаус Кратцель, 25 лет, при попытке бегства 8 августа 1965 попал под поезд в метротоннеле Кристиан Буткус, 21 Потсдамом и Западным Берлином Клаус Гартен, 24 года, застрелен 18 августа 1965 при попытке перелезть через заграждение между Потсдамом и Западным Берлином Вальтер Киттель, 23 года, убит 18 октября 1965 при попытке перерезать колючую проволоку на границе между Кляйнмахно и Целендорфом Хайнц Соколовски, 48 лет, застрелен 25 ноября 1965 при попытке бежать через Тиргартен Эрих Кюн, 62 года, смертельно ранен 26 ноября 1965 при попытке бежать через привокзальную территорию между районами Трептов и Нойкельн Хайнц Шенебергер, 27 лет, житель Западного Берлина застрелен 26 декабря 1965 на КПП в районе Хайнрих-Хайне-штрассе при попытке вывезти в багажнике автомобиля свою подругу Хайнц Сирус, 29 лет, получил смертельные травмы 10 ноября 1965, после прыжка из окна четвертого этажа в доме на границе Восточного и Западного Берлина Неизвестный утонул 19 января 1965 при попытке переплыть Шпрее Ульрих Кржемиен, 25 лет, утонул попытке переплыть Шпрее 25 марта 1965 Дитер Брандес, 19 лет, скончался 11 января 1966 от ранений, полученных при попытке пересечь границу в районе Нордбанхоф Вилли Блок, 32 года, застрелен 7 февраля 1966 у КПП «Штакен» Йорг Хартман, 11 лет, и Лотар Шлейзенер, 13 лет, заблудились 14 марта 1966 во время прогулки в приграничном дачном поселке и были застрелены пограничниками Вилли Марцан, 22 года, погиб 19 марта 1966 при попытке пересечь границу в пригороде Берлина (возможно, самоубийство) Эберхард Шульц, 20 лет, застрелен 30 марта 1966 на границе с районом Нойкельн Михаэль Коллендер, 21 год, застрелен 25 апреля 1966 при попытке переплыть канал Тельтов Пауль Штрец, 31 год, застрелен 29 апреля 1966 при попытке пересечь Шпрее между районами Тиргартен и Митте Эдуард Вроблевски, 33 года, застрелен 26 июля 1966 на границе с районом Темпельхоф Хайнц Шмидт, 47 лет, застрелен 29 августа 1966 при попытке переплыть Шпрее Карлхайнц Кубе, 17 лет, застрелен 16 декабря 1966 в районе причала Тельтов на границе с Целендорфом Макс Замланд, 38 лет, смертельно ранен 27 января 1967 при попытке переплыть канал Тельтов Франтишек Пезик, 25 лет, захлебнулся при попытке переплыть озеро Нойендорферзе 17 октября 1967 Эльке Векайзер, 23 года, и Дитер Векайзер, 25 лет, получили смертельные ранения 18 февраля 1968 при побеге через границу в районе Рейхстага Бернд Леман, 19 лет, утонул при попытке переплыть Шпрее между районами Трептов и Кройцберг 28 мая 1968 Зигфрид Круг, 29 лет, застрелен 6 июля 1968 перед Бранденбургскими воротами Хорст Кернер, 21 год, застрелен 15 ноября 1968 на границе между Бабельсбергом и Целендорфом Йоханнес Ланге, 29 лет, застрелен 9 апреля 1969 на границе между районами Митте и Кройцберг Клаус-Юрген Клюге, 21 год, застрелен 13 сентября 1969 на границе между районами Пренцлауэрберг и Веддинг Лео Лис, 45 лет, застрелен 20 сентября 1969 поблизости от вокзала Нордбанхоф Хайнц Мюллер, 27 лет, застрелен 19 июня 1970 при попытке перейти из района Фридрихсхайн в Кройцберг
  • Вилли Борн, 20 лет, застрелился 7 июля 1970 года, пытаясь перейти границу между восточным Бранденбургом и западноберлинским районом Райникендорф. Солдат-срочник армии ГДР Борн дезертировал, забрав из части мотоцикл и автомат. Не сумев уйти от отправленной за ним погони, Борн выстрелил в себя из автомата
  • Фридхельм Эрлих, 20 лет, смертельно ранен 2 августа 1970 на границе в районе Глинике Хельмут Клим, 31 год, застрелен 13 ноября 1970 при попытке перейти границу в районе Шпандау
  • Геральд Тим, 43 года, застрелен 7 августа 1970 года. Житель Западного Берлина, Геральд Тим, прораб, который выпил после работы больше обычного, вступил в ссору с пограничниками и оказался на территории Восточного Берлина. Его тело было тайно кремировано во избежание дипломатических осложнений, до 1994 года Тим считался пропавшим без вести
  • Ханс-Йоахим Цок, 30 лет, утонул при попытке переплыть Шпрее в районе Кройцберга 14 ноября 1970 Кристиан-Петер Фризе, 22 года, застрелен 25 декабря 1970 на границе между районами Трептов и Нойкельн Рольф-Дитер Кабелиц, 20 лет, смертельно ранен 7 января 1971 при попытке бежать через границу в районе Райникендорф Вольфганг Хофман, 29 лет, арестован 15 июля 1971 после неудачной попытки побега и покончил с собой, выпрыгнув из окна полицейского участка Вернер Кюль, 22 года, застрелен 24 июля 1971 на границе между районами Нойкельн и Трептов Дитер Байлиг, 30 лет, застрелен 2 октября 1971 поблизости от Бранденбургских ворот Хорст Куллак, 23 года, смертельно ранен 31 декабря 1971 на границе Бранденбурга с районом Темпельхоф Манфред Вайланд, 30 лет, застрелен при попытке переплыть Шпрее 14 февраля 1972 Клаус Шульце, 29 лет, застрелен 7 марта 1972 на границе в районе Шпандау
  • Ченгавер Катранчи, 8 лет 30 октября 1972 года утонул в Шпрее в районе границы с Восточным Берлином. Катранчи, сын турецких гастарбайтеров из западноберлинского Кройцберга, упал в воду на том участке реки, где она находилась полностью в ведении ГДР. Патрульный катер пограничников не оказал ребенку помощь — а западноберлинским спасательным службам вмешиваться было запрещено
  • Хольгер Х., 1,5 года, задохнулся 22 января 1973 во время побега его родителей в кузове грузовика Фолькер Фроман, 29 лет, получил смертельные травмы 1 марта 1973 при попытке бежать через железнодорожные пути в районе Панков Хорст Айнзидель, 23 года, застрелен 15 марта 1973 на территории приграничного кладбища между районами Панков и Райникендорф Манфред Гертцки, 31 год, утонул в Шпрее возле Рейхстага 27 апреля 1973 Зигфрид Кробот, 5 лет, утонул в Шпрее 14 мая 1973 при тех же обстоятельствах, что и Ченгавер Катранчи Буркхард Ниринг, 24 года, застрелен 5 января 1974 на КПП Checkpoint Charlie Чеслав Ян Кукушка, 29 лет, смертельно ранен 29 марта 1974 на КПП на Фридрихштрассе
  • Йоханнес Шпренгер, 69 лет застрелен 10 мая 1974 года в приграничной полосе в районе Альт-Глинике. Член СДПГ и отец девяти детей, узнав, что у него рак легких, нарушил границу не с целью бежать на Запад, а для того, чтобы его застрелили пограничники,— своего рода спровоцированное самоубийство
  • Джузеппе Савока, 6 лет, сын итальянских гастарбайтеров из Западного Берлина, утонул в Шпрее 15 июня 1974 при тех же обстоятельствах, что Зигфрид Кробот и Ченгавер Катранчи Лотар Хенниг, 21 год, смертельно ранен 5 ноября 1975 Герберт Киблер, 23 года, застрелен 27 июня 1975 между пригородом Малов и районом Темпельхоф Герберт Халли, 22 года, застрелен 3 апреля 1975 в пограничной зоне на Циммерштрассе Четин Мерт, 5 лет, утонул в Шпрее 11 мая 1975 при тех же обстоятельствах, что Зигфрид Кробот и Ченгавер Катранчи Дитмар Швитцер, 19 лет, застрелен 16 февраля 1977 на границе с районом Шпандау Генри Вайзе, 23 года, утонул в Шпрее в марте 1977 в районе Тиргартена Владимир Одинцов, 19 лет, солдат советской группы войск застрелен 2 февраля 1979 пограничниками, ошибочно принявшими его за дезертира Мариенетта Жирковски, 18 лет, застрелена 22 ноября 1980 на границе с районом Райникендорф Ханс-Петер Гроганц, 33 года, утонул при попытке переплыть Шпрее 9 февраля 1981 Йоханнес Мушоль, 32 года, застрелен 16 марта 1981 в пригороде Восточного Берлина на границе с районом Райникендорф Ханс-Юрген Старрост, 26 лет, смертельно ранен 14 апреля 1981 на границе между Потсдамом и районом Штеглиц Томас Таубман, 26 лет, получил смертельные травмы 12 декабря 1981 при попытке перебраться через Берлинскую стену с крыши поезда Лотар Фриц Фрайе, 27 лет, смертельно ранен 4 июня 1982 на границе между районами Веддинг и Пренцлауэрберг Сильвио Прокш, 21 год, застрелен 25 декабря 1983 на территории приграничного кладбища в районе Панков Михаэль Шмидт, 20 лет, застрелен 1 декабря 1984 на границе между районами Панков и Райникендорф Райнер Либеке, 35 лет, утонул при попытке переплыть озеро Сакров между Потсдамом и Шпандау 3 сентября 1986 Рене Гросс, 22 года, и Манфред Медер, 38 лет, застрелены 21 ноября 1986 на границе между районами Трептов и Нойкельн Михаэль Биттнер, 25 лет, застрелен 24 ноября года на границе между Ораниенбургом и Райникендорфом Лютц Шмидт, 25 лет, застрелен 12 февраля 1987 возле КПП на шоссе Рудов на границе с районом Нойкельн Ингольф Дидерихс, 25 лет, получил смертельные травмы 13 января 1989 при попытке побега через КПП на Борнхольмерштрассе Крис Гефрой, 21 год, застрелен 5 февраля 1989 года в районе канала Бритц между районами Трептов и Нойкельн
  • Винфрид Фройденберг, 33 года, разбился в марте 1989-го при падении воздушного шара. Инженеру-электрику Фройденбергу удалось перелететь из Восточного Берлина в Западный, но при падении на землю он получил смертельные травмы. Фройденберг — последний человек, погибший при попытке бегства из ГДР

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