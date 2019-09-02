Партию Ангелы Меркель теснит «Альтернатива для Германии»

В Германии подводят итоги земельных выборов в Саксонии и Бранденбурге. В обеих землях второе место получила правопопулистская партия «Альтернатива для Германии». где традиционно лидирующие позиции занимал Христианско-демократический союз Ангелы Меркель, АдГ показала свой лучший результат — хотя партия и не сможет рассчитывать на то, чтобы возглавить землю.

Голосование в двух федеральных землях — Бранденбурге (вокруг Берлина) и Саксонии (на востоке страны со столицей в Дрездене) — прошло в минувшее воскресенье. Подсчет голосов и переговоры о формировании будущих земельных коалиций пока продолжаются, но к сегодняшнему дню расклад выглядит так. В Бранденбурге на первом месте Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, 26,1%), за ней идут правопопулисты из «Альтернативы для Германии» (АдГ, 23,7%) и Христианско-демократический союз (ХДС, 15,7%). В Саксонии у ХДС первое место с 32,1%, у АдГ — второе с 27,5% (это почти в три раза выше, чем их прошлый результат), третье место заняли «Левые» с 10,4%.

Между тем именно выборы в Саксонии были самым ожидаемым политическим событием Германии этой осенью: со времени объединения на выборах в этой бывшей восточногерманской земле неизменно побеждали христианские демократы — партия канцлера Ангелы Меркель.

Но на этот раз у правопопулистов из АдГ появились реальные шансы их обойти и возглавить земельное правительство. Судя по предварительному подсчету голосов, этого не произойдет и правительство сформируют традиционные партии. Но подобный успех полумаргинального политического движения, созданного только в 2013 году, свидетельствует о том, что многие избиратели не удовлетворены лозунгами и действиями политического истеблишмента ФРГ.

Росту радикальных настроений и популярности АдГ способствовало событие, происшедшее в Саксонии ровно год назад, когда в Хемнице — бывшем Карл-Маркс-Штадте — по подозрению в убийстве одного из жителей города были задержаны беженцы из Сирии и Ирака. Серия протестов в этом городе в августе—сентябре прошлого года стала страшным сном для властей страны: протестовать против миграционной политики Берлина на улицы Восточной Германии вышли толпы людей, похожих на крайне правых. Вышли и их противники. В результате начавшихся столкновений были задержаны более 300 человек. Позднее в немецких СМИ появилась информация и видео о преследовании мигрантов представителями националистских и радикальных движений. Глава контрразведки ФРГ Ганс-Георг Маасен в одном из интервью усомнился в подлинности материалов, за что был подвергнут критике и потерял свой пост.

В ноябре в Хемниц приехала канцлер Ангела Меркель. «Полностью прекратить приток нелегальных мигрантов в страну не удастся, но можно стремиться улучшить ситуацию,— убеждала она жителей на встрече, организованной местной газетой.— Нам не все равно, если люди на улицах не чувствуют себя в безопасности». Позже выяснилось, что выходец из Ирака, задержанный полицией, должен был быть еще в 2016 году депортирован из ФРГ, так как не смог получить убежище. Другой задержанный, сириец, свою вину отрицал, но в конце августа был признан виновным и осужден на девять с половиной лет лишения свободы.

Между тем майские выборы в Европарламент показали: ситуация в Саксонии и вправду тревожная для ХДС.

Если на федеральном уровне христианские демократы набрали более 28%, а АдГ — 11%, то в Саксонии за ХДС проголосовали те же 27%, а вот за АдГ — более 30%.

Любопытно, что помимо миграционной тематики одним из факторов предвыборной гонки в Саксонии стало отношение партий к России. Регион поддерживает традиционно тесные связи с Россией, и, по данным опроса, проведенного в августе исследовательским центром YouGov для газеты Handelsblatt, если в среднем по стране санкции в отношении России поддерживают 23% немцев, то в Саксонии — 12% (в Бранденбурге — 11%). Как ранее сообщили в Восточном комитете германской экономики, именно Саксония понесла наиболее серьезные потери после введения санкционного режима между РФ и ЕС. В 2013–2018 годах объем торговли региона с Россией обрушился на 72,5%.

«Альтернатива для Германии», выступающая с рядом резких антииммиграционных и популистских тезисов, также активно критикует власти за неспособность договориться с Москвой. В этих условиях критические высказывания в адрес Москвы могли бы еще больше оттолкнуть жителей региона от традиционных партий. Однако премьер земли Михаэль Кречмер (ХДС) посетил в июне Международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ), где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и высказался за отмену санкций. «Мы должны снять эти санкции. Я очень надеюсь, что обе стороны будут двигаться навстречу друг другу»,— заявил он. Позже премьер-министры четырех федеральных земель бывшей ГДР (Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии) выступили с рекомендацией вернуть Россию в G8.

Галина Дудина