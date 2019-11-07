Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой у врачей

Росстат подсчитал, что средняя оплата труда врачей выросла на 7% с января по сентябрь 2019 года. Она составляет 79 тыс. руб. в месяц, следует из данных ведомства.

Регионы с самой большой зарплатой:

Чукотка — 187,9 тыс. руб.;

Ямало-Ненецкий автономный округ — 182,7 тыс. руб.;

Ненецкий автономный округ — 166,7 тыс. руб.

Меньше всего зарабатывают врачи в Ингушетии — 43,4 тыс. руб.

Ведомство зафиксировало рост зарплаты у медработников средней категории также на 7% — 39 тыс. руб. На Чукотке, в Ямало-Ненецкого автономного округе и Ненецком автономном округе медсестры и фельдшеры получают в среднем 90 тыс. руб. Меньше всего зарабатывают в республиках Северного Кавказа (от 22 тыс. до 27,6 тыс. руб.).

На 5% выросла зарплата младших медработников — до 35,3 тыс. руб. Самую высокую заработную плату получают в Ямало-Ненецкого автономном округе — 91,7 тыс. руб., меньше всего — в Ингушетии — 21,5 тыс. руб.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о планах ввести гарантированную долю оклада в структуре зарплаты медработников на уровне 55%. Она считает, что такую гарантию нужно установить актом федерального правительства. Такую меру госпожа Скворцова предложила после поручения президента страны Владимира Путина выработать меры по повышению зарплаты врачей первичного звена здравоохранения и учителей.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Врачей готовят к приему денег».