Крупные нефтяники попросят Путина не вводить налог на попутный нефтяной газ

Крупнейшие нефтяные компании России намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с жалобой на идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на письмо. Ранее нефтяники обратились с жалобой к вице-премьеру Дмитрию Козаку, министру энергетики Александру Новаку и главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву.

По мнению авторов, введение НДПИ на ПНГ уменьшит объемы рентабельной добычи нефти, в особенности трудноизвлекаемых запасов. Кроме того, законопроект окажет негативный эффект на всю отрасль. «Введение налога для закачиваемого в пласт ПНГ приведет к многократному налогообложению одних и тех же объемов»,— говорится в письме. Авторы документа утверждают, что заявления Минфина о выпадающих доходах бюджета не подтверждаются расчетами. Нефтяники просят господина Путина поручить правительству доработать законопроект, исключив введение НДПИ на ПНГ.

По данным источника агентства, письмо сейчас находится в процессе подписания. Предполагается, что оно будет подписано главами «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Газпром нефти», «РуссНефти», а также председателем совета директоров ИНК.

Накануне «Ассонефть» выразила недовольство планами Минфина ввести НДПИ на ПНГ. «Ассонефть» считает инициативу совершенно необоснованной. По мнению объединения, это создаст преференции для одних компаний в ущерб другим и противоречит закону «О защите конкуренции».

Ранее был разработан законопроект по предоставлению налоговых льгот «Роснефти» и «Газпром нефти» по Приобскому месторождению на 60 млрд руб. в год. С помощью НДПИ на ПНГ власти хотят покрыть половину этих выпадающих доходов.

Подробнее о законопроекте читайте в материале “Ъ” «Приобское месторождение утекло из бюджета».