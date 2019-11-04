США могут отказаться от повышения пошлин на импортные автомобили

Администрация президента США может полностью отказаться от повышения пошлин на импортные автомобили, сообщил министр торговли страны Уилбур Росс. По его словам, есть вероятность, что пошлины не понадобятся после проведения «хороших переговоров» с японскими, европейскими и южнокорейскими автопроизводителями.

«Мы надеемся, что переговоры, которые мы вели с отдельными компаниями по поводу их планов капитальных вложений, принесут достаточно плодов, чтобы не было необходимости (в повышении пошлин — “Ъ”),— сообщил господин Росс в интервью Bloomberg Television.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа начала обсуждать введение повышенных пошлин на импорт автомобилей В 2018 году. Эту идею обосновывали национальной безопасностью. Глава управления Евросоюза по торговле Сесилия Мальмстрём заявляла, что ЕС будет вынужден принять ответные меры. В мае 2019 года США отложили принятие решения о введении тарифов на импортные автомобили и запчасти на 180 дней.

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что ЕС готов снизить до нуля пошлины на автомобили, которые ввозятся из США.