Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал Русской службы BBC о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики. Согласно переводу BBC с чеченского на русский, Рамзан Кадыров на встрече с региональным правительством призвал «убивать, сажать, пугать» тех, «кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами». В Кремле отказались проверять слова главы республики.

«Я нисколько не удивился, прочитав пасквиль BBC. По-другому они не могут. Не помню ни одного случая, чтобы BBC или иные СМИ Великобритании, Франции, Германии или США объективно написали что-нибудь о событиях в Чечне»,— прокомментировал «Интерфаксу» публикацию пресс-секретарь главы республики. По словам господина Каримова, переводчик телерадиовещательной корпорации «знает чеченский язык так же хорошо, как он (пресс-секретарь.— “Ъ”) владеет таитянским».

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова также отметил, что на территории республики «действовали и действуют все без исключения законы Российской Федерации». «А того, кто пытается любыми путями внести раскол в общество, расшатать ситуацию, вернуть время правового беспредела, остановим любыми средствами и способами, дозволенными законом»,— добавил он.