Кремль отказался проверять слова Кадырова о наказаниях за оскорбление чести

Кремль не собирается проверять высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о наказании вплоть до убийства для пользователей интернета, которые могли «оскорбить чью-то честь». Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В своем выступлении перед правительством региона на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу, господин Кадыров, согласно переводу Русской службы ВВС с чеченского, призвал «убивать, сажать, пугать» тех, «кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами». Глава Чечни выразил готовность преследовать провинившихся, «даже если законы всех стран будут нарушены». «Я приму любое наказание в этом мире. Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире»,— говорится в переводе ВВС.

«Я не читал оригинал стенограммы этого заседания правительства, не читал распечаток и оригиналов заявлений Кадырова,— сказал журналистам Дмитрий Песков.— Публикации ВВС, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник я не могу и не буду». На уточняющий вопрос, будет ли проводиться проверка по поводу высказываний главы Чечни, он ответил отрицательно.

У господина Пескова спросили, почему в Кремле не намерены проверять высказывания господина Кадырова и почему не первый раз на вопросы о главе Чечни в Кремле отвечают «осторожно». «Это касается не только Рамзана Кадырова, но и других руководителей регионов. Потому что мы считаем, что, конечно, к руководителю региона нужно проявлять необходимое уважение. Что касается заявлений, то в любом субъекте Российской Федерации существуют правоохранительные органы, которые на основании действующего законодательства применяют или не применяют те или иные статьи»,— ответил Дмитрий Песков, добавив, что не призывает правоохранительные органы проводить проверку, а констатирует.