Антимонопольное ведомство включилось в транспортную реформу

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу рассматривает возможность выдачи предостережения исполнительным органам власти в преддверии предстоящих аукционов в рамках транспортной реформы. По мнению ведомства, проведение преобразований приведет к сокращению конкуренции на рынке пассажирских перевозок в городе. По данным “Ъ”, параметры реформы до сих пор окончательно не определены, но расходы на нее формально заложены в поправки к бюджету 2020 года. Сегодня, говорят источники издания, состоятся встречи губернатора Александра Беглова с транспортными и лизинговыми компаниями.

Согласно закону о защите конкуренции антимонопольный орган может выдать городским органам власти и должностным лицам предостережение о недопустимости действий, которые могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства, пояснил “Ъ” руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров. Вопрос о выдаче такого предостережения находится на рассмотрении ведомства, подчеркнул он.

«Нас очень беспокоит грядущая петербургская реформа общественного транспорта. Она вызывает настороженность у нас и как у антимонопольной службы, и как у петербуржцев. Мы внимательно изучаем публикации СМИ по этому вопросу. И находим много интересных и, я бы даже сказал, угрожающих конкурентным отношениям высказываний представителей комитетов и правительства»,— говорит господин Владимиров, подчеркивая, что конкуренция на рынке может быть ограничена в связи с сокращением маршрутов и новыми техническими требованиями к закупаемому транспорту.

В комитете по транспорту опасения ведомства оставили без комментариев.

Сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов проведет встречи с перевозчиками и лизинговыми компаниями, говорит источник “Ъ”, близкий к комитету по транспорту. Факт встречи подтверждает топ-менеджер одной из транспортных компаний. По словам нескольких источников “Ъ” в отрасли, участие в ней примет, в частности, московская транспортная компания «Альфа грант», которая, как предполагали «Ведомости» ранее, связана с сыном руководителя МВД Владимира Колокольцева — Александром. Она, а также ТК «Рико» стали одними из основных участников конкурсов, которые проходили в связи с проведением аналогичной реформы в Москве в 2016 году. Пресс-служба губернатора Петербурга не ответила на официальный запрос “Ъ” о теме и участниках встречи на момент публикации материала.

Источник “Ъ” в комитете финансов говорит, что консультации по поводу параметров транспортной реформы «будут продолжаться на протяжении нескольких дней», однако подтверждает, что для «соблюдения формальностей» губернаторские поправки, в которые включены расходы на реформу, внесены 6 ноября ко второму чтению бюджета в Заксобрании (см. “Ъ” от 22.10.2019). В ЗакСе в просьбе “Ъ” ознакомиться с документами, когда они появятся, отказали. Вице-губернатор Эдуард Батанов, курирующий транспортную отрасль, вчера для комментариев был недоступен.

Предполагается, что Смольный проведет конкурсы по 31 лоту общей стоимостью около 10 млрд рублей. В каждом из лотов маршруты, их трассы, количество необходимых автобусов малой или большой вместимости, километраж работы, а также прогноз пассажиропотока. В тендерах будут участвовать транспортные компании, заявляя свою цену, заказчик выберет лучшее предложение. Сейчас около 60% рынка обслуживают частные перевозчики, и эта пропорция по отношению к подконтрольным Смольному транспортным компаниям, по мнению чиновников, должна сохраниться. В Петербурге работают 17 перевозчиков, крупнейшие по доле рынка — ОАО «Третий парк», ООО «Петербургская транспортная компания» и ООО «Питеравто».

В УФАС ранее опасались усиления позиций ГУП «Пассажиравтотранс» (ПАТ) после проведения реформы. Однако возможности предприятия участвовать в конкурсах, говорит источник “Ъ”, близкий к компании, ограничены: это связано с тем, что перевозчику, согласно текущей маршрутной сети, надо будет направить автобусы для увеличения подвижного состава на тех маршрутах, где отменяется коммерческий транспорт. ПАТ будет участвовать в аукционах, но «без существенного движения по цене», говорит собеседник “Ъ”.

Яна Войцеховская