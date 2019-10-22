Транспортная реформа не может свести баланс

В Смольном продолжают согласовывать финансовые параметры реформы наземного транспорта, которая должна пройти в Петербурге в середине 2020 года. По данным “Ъ”, у финансового блока вызывают вопросы расчеты комитета по транспорту, заложенные в доходную часть реформы. Это та сумма, которую получит бюджет от сбора платы за проезд с пассажиров. Ирония заключается в том, что именно этот параметр ранее вызывал тревогу у транспортных компаний, которые сомневались в пассажиропотоке с учетом оптимизированной маршрутной сети. Тогда Смольный решил взять риски выручки при фактическом пассажиропотоке на сети на себя.

Расходы на резонансную транспортную реформу еще не заложены в проект бюджета на 2020 год. Их могут внести в рамках второго рассмотрения проекта бюджета в Законодательном собрании Петербурга, которое состоится не раньше 20 ноября. По словам источника “Ъ”, близкого к финансовому блоку правительства, актуализированная заявка от комитета по транспорту должна быть сформирована до 6 ноября. Заявку с расходами и доходами, которая была представлена еще в августе, бюджетная комиссия не поддержала из-за недостаточной обоснованности, сообщил “Ъ” вице-губернатор Евгений Елин.

«Арифметика простая: в этом году мы перевозчикам тоже платим за перевозку льготных категорий пассажиров, на это предусмотрено 3,5 млрд рублей. В течение первого полугодия 2020 года, когда мы еще будем работать по старой системе, сформирована потребность в размере 1,9 млрд рублей, начиная с 15 июля 2020 года и до конца года потребность составляет чуть более 11 млрд рублей в расходах, связанных с перевозкой социальных пассажиров по новой схеме. При этом мы планируем собирать доход в диапазоне 4,7–5,1 млрд рублей. Выражаясь бухгалтерским языком, сальдо — 4,3 млрд рублей. В 2021 году расходы, по предварительной оценке, составят 26 млрд рублей, доходы — 13 млрд рублей»,— заявил вчера на пресс-конференции, посвященной транспортной реформе вице-губернатор Эдуард Батанов.

Реформа предполагает переход на новую модель управления коммерческими перевозчиками в городе. В Петербурге работает 17 перевозчиков, крупнейшие — ОАО «Третий парк», ООО «Петербургская транспортная компания» и ООО «Питеравто». По планам чиновников, в ноябре 2019 года Смольный разыграет аукционы на маршруты в Петербурге, в них будут заложены требования к транспортным компаниям. В частности, им потребуется закупить новый подвижной состав не старше 2018 года выпуска, установить кондиционеры, валидаторы (для сбора платы, так как от кондукторов откажутся), системы подсчета пассажиров в автобусе. Всю выручку за оплату проезда гражданами Смольный заберет себе, а перевозчикам заплатит за километры транспортной работы.

Изначально предполагалось, что Смольный посчитает все расходы перевозчика (включая топливо, оплату труда, километры пробега и другие коэффициенты), из которых вычтут размер субсидии за льготного пассажира (ее компании компенсирует бюджет) и плату за проезд, которая останется внутри организации как выручка (она рассчитана чиновниками на основе прогнозного пассажиропотока льготных и нельготных категорий). С расчетами, заложенными в реформе, не согласились перевозчики (см. “Ъ” от 06.03.2019). По их мнению, пассажиропоток на маршрутах, количество которых сократится почти в два раза, тяжело предсказать: петербуржцы могут выбрать метро, личный транспорт или сервисы каршеринга и такси, если оптимизированная сеть будет неудобной. Теперь эти риски заложены в доходной части реформы, которую администрация города понесет сама.

Одновременно с презентацией концепции транспортной реформы в Смольном проходило заседание комиссии Заксобрания по промышленности, экономике и предпринимательству. Депутаты подвергли критике представленные чиновниками предложения, посчитав их «сырыми».

«Полтора года мы проводили анализ, он был профессиональным. Не может каждый человек профессионально оценить эту модель. Я думаю, что каждому из вас если мы эту модель покажем, то вы полгода будете разбираться»,— подчеркнул глава комитета по транспорту Александр Головин. «Мы не говорим, что все то, что сегодня озвучено,— незыблемо. Сейчас это начинает двигаться, и мы тут же начинаем все исследовать, но детально это сделать пока невозможно»,— добавил директор ГКУ «Организатор перевозок» Владимир Шведченко.

Зампред комитета финансов Сергей Макеев отметил, что реализация транспортной реформы потребует финансирования не только комитета по транспорту, но и комитета по развитию транспортной инфраструктуры (около 3 млрд рублей), комитета по благоустройству (около 700 млн рублей), комитета по информатизации и связи (более 1 млрд рублей). «Пока коллегами не предложен механизм взимания платы, мы не понимаем реальны ли те 5 млрд рублей дохода, о которых они говорят»,— подчеркнул он. Вчера в комитете по транспорту парировали, что часть кондукторского штата, которая будет сокращена в рамках реформы, может перейти на работу контролерами. Это, по мнению чиновников, увеличит платежную дисциплину.

В заключение депутат Ирина Иванова заявила, что в докладах комитетов очевидна нестыковка: данные транспортного комитета расходятся со сведениями комитета финансов. Депутат Оксана Дмитриева считает реформу «плохо продуманной и неэффективной», лидер фракции ЛДПР Павел Иткин скептически относится к уровню готовности реформы.

«Можно было бы лучше, но хуже точно нельзя было»,— комментировал господин Батанов удовлетворенность подготовкой к проведению реформы наземного пассажирского транспорта в августе в интервью “Ъ”. Вчера в ходе пресс-конференции он назвал работу «качественной».

Яна Войцеховская, Олег Дилимбетов