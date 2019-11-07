Казанский завод синтетического каучука возобновляет работу

Признанный банкротом Казанский завод синтетического каучука (КЗСК) завершает подготовку к запуску производства: в конце ноября он должен возобновить отгрузку продукции. Первая партия предназначена для поставок по гособоронзаказу, сообщил Минпромторг Татарстана.

В настоящее время в цехах ведутся ремонтные работы, на склады поступает сырье. В частности, «Нижнекамскнефтехим» (группа «ТАИФ») 5 ноября поставил на завод партию бутадиена. К концу следующей недели ожидается поступление винилиденхлорида. Также на производство возобновляется подача пара.

Ход работ по восстановлению производства 7 ноября проконтролировали представители Ростехнадзора, МЧС и прокуратуры при участии вице-премьера - министра промышленности и торговли Татарстана Альберта Каримова.

КЗСК является единственным в стране производителем полисульфидных олигомеров, а также специальных марок каучуков для нужд гособоронзаказа. Завод работал с 1936 года и выпускал 160 наименований продукции для 5 тыс. потребителей России и зарубежья

30 июля 2019 года КЗСК признали банкротом по инициативе ВЭБ, которому завод давал поручительства по кредитам на 3,7 млрд руб., вложенным в нереализованный проект по строительству завода кремнийорганических мономеров и продуктов их переработки — «КЗСК-Силикон». В отношении КЗСК открыли конкурсное производство.

Однако, как писал "Ъ", 19 сентября КЗСК заключил соглашение с АО «Синтез», входящим в корпорацию «Промышленные технологии». АО взялось профинансировать возобновление производства на КЗСК, который является поставщиком продукции для предприятий корпорации. В нее, в частности, входит ОКБ «Аэрокосмические системы», производящее бортовые системы электроснабжения для Sukhoi SuperJet-100 и МС-21.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"