КЗСК уходит в оборону

Казанский завод синтетического каучука (КЗСК), находящийся в стадии конкурсного производства, продолжит работу за счет средств АО «Синтез», входящего в корпорацию «Промышленные технологии». Соответствующее соглашение, как стало известно “Ъ”, было подписано при участии властей республики и госкорпорации «ВЭБ.РФ» — основного кредитора КЗСК. Свой интерес к казанскому заводу в «Промтехе» объясняют тем, что его предприятия являются потребителями продукции КЗСК. Эксперты оценивают объем необходимых инвестиций в проект в 4–6 млрд руб., полагая, что в дальнейшем инвестор выкупит производство.



Соглашение между КЗСК и АО «Синтез», входящим в корпорацию «Промышленные технологии», было подписано 19 сентября, рассказали “Ъ” в «Промтехе». Как сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли Татарстана, договор предусматривает восстановление деятельности КЗСК в условиях конкурсного производства. В поиске инвестора принимали участие республиканский и федеральный Минпромторг, а также основной кредитор КЗСК — ГК «ВЭБ.РФ» (бывший Внешэкономбанк).

Объем инвестиций в проект в корпорации не озвучивают, лишь отмечая, что КЗСК продолжит производство за счет средств «Синтеза». Свою заинтересованность в «Промтехе» объясняют тем, что предприятия корпорации нуждаются в продукции, создаваемой на КЗСК. «Мы считаем стратегически важным сохранить, например, отечественное авиационное оборудование. Инвестиции позволят вернуть на завод заказчиков и покинувших его специалистов»,— отметили в корпорации. В «Промтехе» считают преждевременным говорить о приобретении казанского завода.

Холдинг «Промышленные технологии», как уточняют в Минпромторге республики, занимается производством и поставками для нужд оборонно-промышленного комплекса. В холдинг входят 19 предприятий, совокупная выручка которых составляет 7 млрд руб. Главное юридическое лицо холдинга АО «Промтех», по данным kartoteka.ru, контролируется гендиректором Валерием Шадриным (75%) и Алексеем Шадриным (25%). Среди учрежденных АО «Промтех» значатся 18 компаний, большинство из которых зарегистрированы в Московской области, в частности являются резидентами особой экономической зоны «Дубна» Например, АО «ОКБ «Аэрокосмические системы», которым также руководит Валерий Шадрин, производит бортовые системы электроснабжения для Sukhoi SuperJet-100 и МС-21. В числе основных заказчиков компании Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная ракетно-космическая корпорация, «Вертолеты России», Объединенная судостроительная корпорация. АО «Промтех» значится в бенефициарах компании «Промтех-Казань».

По данным kartoteka.ru, АО «Синтез» полностью принадлежит «Промтеху», зарегистрировано в Ярославской области, в качестве основного вида деятельности указаны технические испытания, исследования, анализ и сертификация, уставной капитал равен 1 млн руб., среднесписочная численность персонала — 1 человек. Согласно налоговой отчетности, в 2017 году компания показала нулевой доход и расход в 2 тыс. руб. Гендиректор «Синтеза» Алексей Еремин также руководит компанией «Промтехкомплект», которая, в свою очередь, является учредителем АО «Краснознаменский завод полупроводниковых приборов „Арсенал“».

КЗСК работал с 1936 года и выпускал 160 наименований продукции для 5 тыс. потребителей России и зарубежья, в частности являлся единственным в стране производителем полисульфидных олигомеров, специальных марок каучуков, в том числе в рамках поставок по гособоронзаказу.

Завод преимущественно финансировался банком «Спурт», у которого в июле 2017 года была отозвана лицензия. Совладельцу «Спурта» Евгении Даутовой (была признана виновной в незаконном выводе денег из банка) принадлежит более 30% акций завода. В 2016 году КЗСК произвел продукции на 2,4 млрд руб., в том числе каучук СКБ, латекс, силиконовый каучук. В 2017 году объемы производства сократились втрое — до 728 млн руб., выручка предприятия упала с 2,09 млрд руб. до 662 млн руб. Завод получил убыток от продаж в размере 1,34 млрд руб., а чистый убыток достиг 1,72 млрд руб.

С 2014 года КЗСК реализовывал крупный проект по строительству завода кремнийорганических мономеров и продуктов их переработки — «КЗСК-Силикон». Изначально его стоимость оценивалась в 9,8 млрд руб., из которых 7,8 млрд руб. должны были составить кредитные средства ВЭБа, остальное — инвестиции владельцев КЗСК и около 850 млн руб. из федеральных целевых программ. Однако в феврале 2016 года ВЭБ прекратил финансирование проекта в связи с удвоением стоимости строительства. Банк успел вложить 3,7 млрд руб. под поручительство самого КЗСК. После краха «Спурта» было инициировано банкротство АО «КЗСК-Силикон». В январе 2018 года в отношении имущества «дочки» КЗСК было введено конкурсное производство.

Сам КЗСК находился под временным наблюдением с марта 2018 года. 10 июля 2019 года комитет кредиторов, состоящий только из представителей ВЭБа, решил ходатайствовать об открытии конкурсного производства в отношении завода. Среди других кредиторов КЗСК — банк «Спурт» (530,7 млн руб.), налоговая (292,4 млн руб.), Акибанк (233,8 млн руб.), банк «Йошкар-Ола» (114 млн руб.), Татагропромбанк (51,9 млн руб.).

Против банкротства ранее выступали власти Татарстана, которые в апреле 2018 года смогли включить КЗСК в перечень стратегических предприятий России. Вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов — выражал надежду, что «в скором времени решится ключевой вопрос» о новом инвесторе КЗСК, и указывал, что завод не прекращал выпуск продукции и ему «удалось выполнить» гособоронзаказ 2018 года. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял о том, что российские власти также намерены найти возможности сохранения КЗСК. В июле этого года КЗСК признали банкротом, однако в ходе заседания федеральное министерство представило заключение о необходимости продолжить деятельность завода.

Аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов считает, что власти нашли «надежного инвестора», связанного с государственными инвестициями, в результате чего производственные мощности КЗСК могут быть переориентированы под нужды предприятий холдинга. По его словам, КЗСК останется способным выполнять проекты гособоронзаказа, при этом получит место в цепочке по производству оборудования для новейших российских гражданских самолетов и космических аппаратов, что еще больше усилит его значимость. По оценке господина Антонова, для оживления КЗСК потребуется от 4 до 6 млрд руб., так как предприятие фактически уже третий год не может выйти на уровень производительности, который был до банкротства.

Управляющий партнер УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов отмечает, что кредиторам КЗСК сохранение производства выгодно, поскольку вся получаемая банкротом выручка будет поступать в конкурсную массу. «Для контрагентов это выгодно, поскольку они не теряют поставщика и продолжают получать продукцию предприятия на условиях, установленных договорами, заключенными в том числе и до введения банкротства», говорит господин Пахомов. Наиболее очевидным вариантом развития событий он считает продажу производства целиком одним или несколькими крупными лотами в рамках конкурсного производства стратегическому инвестору, но это возможно при наличии соответствующего решения со стороны кредиторов.

Александр Шакиров