Штрафы переводят на иностранный язык

Блокираторы на колесах, задержания автомобиля в случае неуплаты штрафа, дорожные камеры на границах со странами ЕврАзЭС, автоматизированная передача данных о собственниках авто из ФТС в ГИБДД, увеличение штата полицейских и сотрудников Ространснадзора — все эти предложения МВД внесло в «дорожную карту», подготовленную по поручению правительства совместно с Минтрансом, ФТС и другими ведомствами для борьбы с иностранцами, нарушающими ПДД на территории РФ.

“Ъ” ознакомился с проектом «дорожной карты», которую МВД подготовило для «обеспечения неотвратимости наказания иностранных граждан», нарушающих ПДД. В документ вошли предложения Минтранса, Минфина, ФТС, правительства Москвы, Российского союза автостраховщиков (РСА), он согласован с ведомствами и направлен в правительство. Карту должен утвердить вице-премьер Максим Акимов. Его представитель подтвердил “Ъ”, что проект изучается.

Работающей системы наказания водителей-иностранцев, напомним, до сих пор нет. Острее всего проблема стоит в Москве, где 95% нарушений на дороге фиксируют камеры. При этом штрафные постановления удается выносить лишь в отношении 1% владельцев авто с иностранными номерами, в остальных случаях не хватает данных. В столице чаще других правила нарушают водители на машинах из Белоруссии, Украины, Молдавии, Армении. Иногда МВД использует данные ФТС, но они часто неполные, если же водитель приехал из Белоруссии или Казахстана, то сведения о машине нигде не фиксируются. В июне 2019 года проблема обсуждалась на заседании Госсовета с участием Владимира Путина, который поручил правительству принять меры. Вице-премьер Максим Акимов, в свою очередь, дал задание разработать «дорожную карту» со сроком исполнения 15 октября.

Полицейский план предполагает, что к 15 декабря МВД, Минтранс, ФТС, РСА определят и утвердят перечень сведений о владельцах машин с иностранными номерами (включая данные полисов ОСАГО и «гринкарт»), необходимых для эффективной работы ГИБДД. В РСА “Ъ” рассказали, что уже встречались с представителями полицейского ведомства по этому поводу. Минтранс, МВД и ФТС организуют передачу данных о пересекающих госграницу транспортных средствах. В пунктах пропуска установят камеры, которые будут считывать номера машин, передавать данные в информационную систему ФТС, а оттуда — в полицию. К 1 февраля 2020 года Минэкономики, МВД, Минтранс и другие ведомства должны наладить обмен данными между странами—членами ЕврАзЭС о временно ввезенных транспортных средствах.

Одновременно Минтранс и МВД должны разработать поправки к КоАП по введению обязанности уплаты штрафов иностранными гражданами и применении «задержания» автомобиля в случае неуплаты. Минтранс поправки уже разработал: вводится право Ространснадзора при выезде машины из страны проверить наличие штрафов и, если они не оплачены, задержать транспортное средство, поставив на колеса блокираторы. Минтранс, Минфин и ФТС разработают законопроект по наделению полномочиями сотрудников таможенных служб и Ространснадзора по контролю за уплатой штрафов. На подступах к границам со странами ЕврАзЭС к 1 февраля 2020 года должны появиться камеры по считыванию номеров, рядом построят стоянки для размещения машин и платежные терминалы. Такие же стоянки с терминалами должны быть перед пограничными пунктами пропуска. До 1 февраля МВД, Минтранс и Ространснадзор должны «проработать вопрос» об увеличении штата подразделений МВД и Ространснадзора, в зоне которых будут расположены новые пункты контроля.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы заявили “Ъ”, что уже знакомы с проектом «дорожной карты»: в учреждении считают, что необходимо также усилить контроль за иностранцами, не оплачивающими парковку, такое предложение было направлено в МВД.

Наладить необходимый информационный обмен между странами ЕврАзЭС будет сложно, считает управляющий директор АО «Электронный паспорт» Борис Ионов. «Попытки предпринимаются не первый год,— говорит он.— В 2017 году между МВД России и Белоруссии заключено соответствующее соглашение, но дальше дело не продвинулось. В рамках создания системы электронных паспортов мы столкнулись с тем, что внутренняя инфраструктура Белоруссии не готова к сбору данных об автомобилях, а уже тем более к передаче их другой стране. Такая же ситуация сейчас и в Киргизии. Можно создать единую информационную систему на базе электронных паспортов, куда будут стекаться все данные, в том числе об уплаченных штрафах, но пока что участники процесса к этому не готовы». Еще одной проблемой могут стать предложенные Минтрансом поправки к КоАП, согласно которым проверяться и «задерживаться» будут только транспортные средства, принадлежащие юрлицам-перевозчикам. По данным “Ъ”, Минтранс и ФТС пока не хотят проверять штрафы у физлиц на частных авто, но в МВД настаивают, что такая проверка обязательна. Ранее господин Акимов заявлял, что работающую систему контроля иностранцев создадут в 2020 году.

Между тем ГИБДД в Москве и Краснодаре начала применять временную схему работы с иностранцами: инспекторы останавливают машины с зарубежными номерами и оформляют на водителей зафиксированные камерами в течение двух месяцев нарушения. Из документов берется информация о почтовом адресе автовладельца, чтобы впоследствии переслать «письма счастья». В столице таким образом резко выросло количество постановлений в отношении иностранцев. Если с начала года в автоматическом режиме им было отправлено 15 тыс. «писем счастья», то только в октябре, по сведениям “Ъ”, удалось вручить нарушителям около 7–8 тыс. постановлений. Некоторые водители были оштрафованы на общую сумму 500 тыс. руб. (получив за раз более 350 постановлений), а одного владельца грузовика оштрафовали даже на 1 млн руб. (в отношении него вынесли сразу 403 постановления).

Иван Буранов