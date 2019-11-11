Когда революция лучше осмотрительности

Для того чтобы обозначить на практике хотя бы примерный масштаб проблемы, которую предлагается решать посредством применения «регуляторной гильотины» с 2020 года, достаточно простого эксперимента. На прошлой неделе Минюст опубликовал проект постановления правительства об отмене 1295 документов того же уровня (правительств РСФСР и РФ до 2002 года), в отношении которых нет смысла обсуждать, нужны они кому-либо в будущем или нет. Было бы очень хорошо, если бы в отношении сомневающегося в течение хотя бы суток был непосредственно применен весь этот набор. Уверен, что достаточно было бы только действующего декрета Совнаркома РСФСР от 6 июня 1921 года «Правила получения пропусков и регистрации командировочных удостоверений на проезд по железным дорогам и водным путям сообщения Р.С.Ф.С.Р.», постановления ВЦИК СНК РСФСР от 20 марта 1932 года ?«О дисциплинарной ответственности в порядке подчиненности» и постановления Совмина РСФСР от 10 января 1980 года №21 «О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и сокращении текучести кадров в народном хозяйстве РСФСР», чтобы даже не думать о том, что список открывается декретом Совнаркома октября 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне», а продолжается действующими его же декретами «О взиманiи прямыхъ налоговъ» и «О правахъ и обязанностяхъ Советовъ».

При этом даже в этом списке есть в чем посомневаться. Дело даже не в восьмичасовом рабочем дне (он есть и в никем не отменяемом Трудовом кодексе) — а, например, в том, что предлагаемая отмена постановления Совмина РСФСР от 10 декабря 1990 года №578 «Об утверждении Положения об акционерных обществах» абсолютно никого не затронет: может и затронуть. Объем работы министерств и отраслевых экспертных комиссий по проверке того, точно ли отмена (список Минюста — это около 7–8% тех актов, которые предлагает отменить только это ведомство) не навредит, заведомо неисполним — ни на 100%, ни на 95%. И это при том, что преемственность РФ по отношению к РСФСР с 1918 года еще более или менее ясна — в отличие от СССР.

Работа «регуляторной гильотины» по принципу стопроцентного недопущения «дырок» в законодательстве (существования действующих НПА на недействующих основаниях), видимо, в принципе невозможна: эту задачу решали с XVII по XX век раз шесть, и в основном неудачно. Поэтому «гильотина» будет иметь эффект, только если большая часть НПА будет отменяться именно «не глядя» — в расчете на благотворность дерегулирования. Вернуть норму при необходимости (или, как предлагается, всегда заменять ее новой моделью регулирования) хлопотнее — но дешевле. Иначе эту работу лучше даже не начинать: с большой вероятностью при таком «осмотрительном» подходе в законодательстве сохранится и будет применено именно то, что (как выяснится намного позже) оставлять было нельзя ни в коем случае.