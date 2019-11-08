Минюст подготовил проект постановления об отмене около 1300 правовых актов РФ и РСФСР

Министерство юстиции России разработало проект постановления правительства «О признании утратившими силу актов Российской Федерации и РСФСР и их отдельных положений», говорится в пресс-релизе, поступившем в “Ъ”. Всего в опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов списке 1295 актов, перечень был составлен с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, компаний и граждан. Проект подготовлен в соответствии с поручением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Отмечается, что документ не содержит актов, имеющих правоустанавливающий характер, регулирующих вопросы исторического и культурного значения, определяющих перечни памятников истории и культуры, памятных дат и праздников или содержащих действующие социальные нормы. В проекте постановления предложено отменить акты, содержащие устаревшее регулирование, и акты, имеющие статус «действующие», однако не применяющиеся на практике. Работу по исполнению поручения правительства планируется завершить до конца текущего года, нормативные акты утратят силу с 1 февраля 2020 года.

Подробнее о подготовке к отмене советских правовых актов — в материале “Ъ” «Регуляторную гильотину приводят в действие».