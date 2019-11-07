В Кремле не обсуждали идею об оплате ремонта ветхих домов за счет граждан

Администрация президента не обсуждала идею оплаты ремонта ветхого жилья за счет жителей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, решение этого вопроса — прерогатива правительства. Ранее Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан. Речь о жилых зданиях, уровень износа которых превышает 70%.

«Мне неизвестно о том, чтобы какие-то решения принимались на этот счет, но, безусловно, это вопрос правительства»,— сказал господин Песков. Он добавил, что «эта тема в Кремле никак не обсуждалась».

Инициативу Минстроя обсудят сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме. Сейчас в стране 25 млн кв. м домов с износом более 70%.

О новых планах ведомства на старое жилье — в материале “Ъ” «Аварийный фонд станет нацпроектом».

Готовы ли граждане содержать чужое жилье — в материале “Ъ FM” «Ремонт ветхих домов оплатят соседи».