Ветхие дома предложили ремонтировать за счет жителей

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.

Как сообщили в пресс-службе Минстроя, подпрограмма будет оплачиваться, как и капремонт,— за счет граждан. По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов.

Инициативу ведомства обсудят 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме. Сейчас в стране 25 млн кв. м домов с износом более 70%.

О том, что восстановление ветхого жилья будет отнесено к капремонту, сообщалось в начале года. Принимать решение о признании домов ветхими будут специальные комиссии в регионах, аналогичные тем, что признают дома аварийными.

В июле 2018 года Минстрой предложил включить проблему ликвидации ветхих домов в новый национальный проект «Жилье». К 2025 году в рамках нацпроекта министерство планирует совместно с регионами потратить на это 471 млрд руб. Кроме того, планируется расселить столько же аварийного жилья, сколько было ликвидировано за последние четыре года,— 11,2 млн кв. м.

Об инициативе Минстроя читайте в публикации “Ъ” «Аварийный фонд станет нацпроектом».