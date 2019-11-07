Ремонт ветхих домов оплатят соседи

В Минстрое предложили ремонтировать ветхие дома за счет граждан. Речь о жилых зданиях, уровень износа которых превышает 70%. В министерстве считают, что следует поддерживать состояние домов до тех пор, пока их не признают аварийными. Такие здания предлагают включить в отдельную программу, которая будет оплачиваться за счет граждан.

Руководитель отдела недвижимости юридической компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский считает, что дома с таким уровнем износа проще снести и расселить, чем ремонтировать: «Дом с износом более 70% — это здание, которое начинает падать. Но если подпереть его колом, то оно, может быть, еще какое-то время простоит. Под ремонтными работами и подразумевается кол. Я каждый день хожу мимо такого дома — это барак, построенный в 1920-е годы, у которого разваливаются стены и меняли крышу на жестяную, без утепления. В расселении дом не нуждается, аварийным не признан. Ремонт дома с износом более 70%, как мне говорили специалисты в этой области, дешевле снести и построить на его месте новый».

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Генеральный директор кадастровой компании «Вита-Хауз» Марьян Будич опасается, что из-за предложения Минстроя взносы на капремонт вырастут: «Когда возникает вопрос ремонта дома, например, с износом 70%, — это очень серьезное мероприятие, и оно подразумевает определенные расходы. Нужно будет выдавать проектные решения, нанимать подрядные организации, то есть для каждого дома понадобится рассчитывать индивидуальную стоимость.

Это, конечно же, приведет к тому, что увеличатся тарифы».

По закону деньги на капитальный ремонт жильцы могут копить двумя способами. Первый вариант предполагает, что товарищество собственников жилья заводит специальный счет и тогда поступающие на него взносы идут на улучшение условий именно в их доме. Есть и другой вариант, при котором платежи перечисляются в региональный фонд — в таком случае на эти деньги ремонтируются и другие дома в регионе.

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Заставлять граждан платить за ремонт ветхого жилья несправедливо, убеждена москвичка Ольга, которая проживает в новостройке в районе Соколиная гора: «Наш дом новый, и его капремонт запланирован лет через 40. Неизвестно, доживем ли мы до этого капремонта. Мы не знаем, куда идут наши деньги, можем ли мы пользоваться ими.

Я считаю, что каждый дом должен сам себя ремонтировать.

Если люди живут в бараках, и им придется еще долго там находиться, то, конечно, им нужно ремонтировать — это их условия жизни. Странно ремонт таких домов производить за счет других граждан».

Инициативу Минстроя обсудили 7 ноября на слушаниях в Госдуме. По данным Росстата, на конец прошлого года к домам с износом более 70% относилось свыше 100 тыс. зданий. Это в два раза больше, чем домов, официально признанных аварийными.

Яна Пашаева