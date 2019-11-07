В Лопухинском саду завершается реставрация фасадов дачи Громова за 230 млн рублей

В Петроградском районе Петербурга завершаются реставрационные работы по обновлению фасадов дачи Ф.В. Громова в Лопухинском саду. В настоящий момент объект освобождается от строительных лесов, сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

В КГИОП напомнили, что реставрация дачи Громова ведется с 2016 года. Генеральным подрядчиком является ООО «ПСБ "Жилстрой"». Всего по программе комитета за счет средств городского бюджета на реставрацию объекта было выделено 230 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в реставрацию восточного фасада Казанского собора в Петербурге было инвестировано более 60 млн руб. Работы на объекте завершились на минувшей неделе.