В реставрацию восточного фасада Казанского собора инвестировано более 60 млн рублей

В Петербурге завершаются работы по реставрации восточного фасада Казанского собора (со стороны канала Грибоедова). Разборку лесов на объекте планируется завершить на следующей неделе. Работы длились два года и проводились по программе КГИОП за счет средств бюджета города. Их выполняли специалисты ООО «ПСБ «ЖилСтрой». Финансирование за период 2018-2019 годов составило 60,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, что в 2015 году в Казанском соборе отреставрировали восточную и западную колоннады с проездными арками северного фасада.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в июле возле Казанского собора высадили липовую аллею.