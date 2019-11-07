Мощнейший суперкомпьютер в российской машиностроительной отрасли запустили в Петербурге

В четверг, 7 ноября, ПАО «Силовые машины» для выполнения сложных аэродинамических задач и прочностных расчетов запустило в эксплуатацию вычислительный кластер с пиковой производительностью 170 TFLOPS.

«Данный расчетный кластер является самым мощным среди кластеров, применяемых на российских машиностроительных предприятиях»,— сообщил главныи конструктор, начальник специального конструкторского бюро газотурбинных установок ПАО «Силовые машины» Николай Фокин.

По его словам, запуск кластера позволит повысить качество выполнения расчетов и скорость их выполнения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Силовые машины» в рамках разработки собственной технологии производства газовых турбин планируют инвестировать в дооснащение производственных мощностей 4 млрд рублей.

Мария Кузнецова