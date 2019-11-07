«Силовые машины» инвестируют в дооснащение производства 4 млрд рублей

ПАО «Силовые машины» в рамках реализации проекта по разработке собственной технологии производства газовых турбин планирует инвестировать более 4 млрд рублей в дооснащение своих производственных мощностей. Об этом заявил главныи конструктор, начальник специального конструкторского бюро газотурбинных установок ПАО «Силовые машины» Николаи Фокин. Всего, по его словам, требуется 48 дополнительных единиц станочного оборудования, четверть объемов которого на текущий момент законтрактовано, а подписание договоров по остальным ожидается до конца этого года.

Выпуск газовых турбин средней и большой мощности ГТЭ-65 и ГТЭ-170 будет развернут на четырех производственных площадках Ленинградского металлического завода (ЛМЗ), входящего в ПАО «Силовые машины». Компания приступила к реализации проекта в 2018 году. На данный момент на ЛМЗ создано конструкторское бюро газотурбинных установок, куда были приняты на работу около 100 специалистов, сформирована цепочка отечественных поставщиков по всем необходимым компонентам, завершён технологический проект, проводится модернизация экспериментально-исследовательской базы и определены сроки производства турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170.

«Мы планируем, что первые ГТЭ-170 будут введены в серийную эксплуатацию в 2023 году. ГТЭ-65 будет несколько позже — то есть в конце 2023 года мы планируем сделать машину, которую можно ввести в серийную эксплуатацию. Перед нами поставлена задача сделать модернизированные машины в 2024 году с более высокими параметрами. Мы надеемся, что по результатам этих работ мы будем выпускать турбины вторых версий с более высокими показателями мощности и КПД»,— рассказал Николай Фокин.

Мария Кузнецова