3000 по Московской бирже

В четверг индекс Московской биржи впервые в истории преодолел уровень 3000 пунктов. Шестилетний максимум обновил долларовый индекс РТС. Подъем наблюдается на большинстве рынков развитых и развивающихся стран на фоне сближения позиций США и Китая в торговом споре.

С самого начала торгов четверга российские фондовые индексы устремились к рекордным уровням. В районе 14:10 индекс Московской биржи впервые в истории преодолел уровень 3000 пунктов, поднявшись до отметки 3004,46 пункта — нового исторического максимума. Это на 0,8% выше закрытия среды. Индекс РТС вырос на 0,9%, до отметки 1484,24 пункта, максимума с ноября 2013 года.

Положительная динамика наблюдается на большинстве рынков развитых и развивающихся стран.

По данным Bloomberg, ведущие азиатские индексы выросли на 0,2–1%, европейские начали торги ростом на 0,2–0,8%. Этому подъему способствуют заявления представителей Китая о том, что Пекин и Вашингтон договорились отменить действующие пошлины в рамках различных фаз. Обе стороны договорились за последние две недели отменить дополнительные пошлины, введенные во время многомесячной торговой войны, в рамках различных фаз, заявил в четверг представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн. «Это увеличивает шансы на долгожданную торговую сделку между США и КНР, что является сейчас фокусной темой для глобальных фондов акций»,— отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Немаловажное значение для российского фондового рынка имеют разворот цен на нефть, которые после вчерашнего падения вновь начали расти.

В ходе сегодняшних торгов стоимость ближайшего контракта на поставку североморской нефти Brent выросла на 1,5%, до $62,7 за баррель. На этом фоне лидерами сегодняшнего роста стали компании нефтегазовой отрасли. Акции «Роснефти» прибавили в цене 1,2%, «Газпрома» — 1,4%. «На настроения инвесторов влияет продолжающееся улучшение дивидендной политики компаниями. О возможном увеличении выплат заявила "Роснефть", серьезно увеличить долю дивидендов, выплачиваемых из прибыли, могут "Россети"»,— отмечает господин Суверов.

Аналитики не исключают дальнейшего роста индексов, но предупреждают о высоких рисках коррекции. «Новостной фон скорее благоволит продолжению роста, но также стоит отметить возможную фиксацию прибыли отдельными игроками после сильного роста акций в нынешнем году, это увеличивает вероятность технической коррекции»,— резюмирует господин Суверов.

По мнению главного аналитика ПСБ Богдана Зварича, существуют риски возвращения индекса в диапазон 2800 — 2900 пунктов. Стимулировать волну продаж в рисковых активах могут негативные новости по торговым переговорам между США и Китаем. «В начале этого года уже складывалась ситуация, когда страны были готовы подписать торговое соглашение. Закончилось же все прекращением переговоров и очередным подъемом тарифов. К сожалению, нельзя исключать возможности повторения данного сценария, что несет дополнительные риски для инвесторов»,— отмечает господин Зварич.

Отдел финансов