3000 по Московской бирже

В четверг индекс Московской биржи впервые в истории преодолел уровень 3000 пунктов. Шестилетний максимум обновил долларовый индекс РТС. Подъем наблюдается на большинстве рынков развитых и развивающихся стран на фоне сближения позиций США и Китая в торговом споре.
С самого начала торгов четверга российские фондовые индексы устремились к рекордным уровням. В районе 14:10 индекс Московской биржи впервые в истории преодолел уровень 3000 пунктов, поднявшись до отметки 3004,46 пункта — нового исторического максимума. Это на 0,8% выше закрытия среды. Индекс РТС вырос на 0,9%, до отметки 1484,24 пункта, максимума с ноября 2013 года.
По данным Bloomberg, ведущие азиатские индексы выросли на 0,2–1%, европейские начали торги ростом на 0,2–0,8%. Этому подъему способствуют заявления представителей Китая о том, что Пекин и Вашингтон договорились отменить действующие пошлины в рамках различных фаз. Обе стороны договорились за последние две недели отменить дополнительные пошлины, введенные во время многомесячной торговой войны, в рамках различных фаз, заявил в четверг представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн. «Это увеличивает шансы на долгожданную торговую сделку между США и КНР, что является сейчас фокусной темой для глобальных фондов акций»,— отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.
В ходе сегодняшних торгов стоимость ближайшего контракта на поставку североморской нефти Brent выросла на 1,5%, до $62,7 за баррель. На этом фоне лидерами сегодняшнего роста стали компании нефтегазовой отрасли. Акции «Роснефти» прибавили в цене 1,2%, «Газпрома» — 1,4%. «На настроения инвесторов влияет продолжающееся улучшение дивидендной политики компаниями. О возможном увеличении выплат заявила "Роснефть", серьезно увеличить долю дивидендов, выплачиваемых из прибыли, могут "Россети"»,— отмечает господин Суверов.
Аналитики не исключают дальнейшего роста индексов, но предупреждают о высоких рисках коррекции. «Новостной фон скорее благоволит продолжению роста, но также стоит отметить возможную фиксацию прибыли отдельными игроками после сильного роста акций в нынешнем году, это увеличивает вероятность технической коррекции»,— резюмирует господин Суверов.
По мнению главного аналитика ПСБ Богдана Зварича, существуют риски возвращения индекса в диапазон 2800 — 2900 пунктов. Стимулировать волну продаж в рисковых активах могут негативные новости по торговым переговорам между США и Китаем. «В начале этого года уже складывалась ситуация, когда страны были готовы подписать торговое соглашение. Закончилось же все прекращением переговоров и очередным подъемом тарифов. К сожалению, нельзя исключать возможности повторения данного сценария, что несет дополнительные риски для инвесторов»,— отмечает господин Зварич.
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