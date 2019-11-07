«Позитивные новости толкают общий настрой на риск»

Индекс Московской биржи установил в четверг новый исторический рекорд — перешагнул за 3000 пунктов. Больше всего в моменте дорожали бумаги «Интер РАО», «М.Видео» и «Сургутнефтегаза». Индекс Мосбиржи стремительно растет с середины прошлого месяца. 24 октября он впервые за несколько месяцев обновил исторический максимум, и с тех пор практически ни дня не обходилось без рекорда. Экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов в прямом эфире прокомментировал ситуацию на рынках.

Это комбинация — для кого-то счастливая, для кого-то не очень. Кто-то хочет, как всегда, купить подешевле, не успели люди запрыгнуть в этот уходящий поезд, хотя намеков-то было предостаточно.

Мы видим, что есть очень весомый вклад для развивающихся рынков в целом и для площадок от потенциальной сделки Соединенных Штатов и Китая. И новости, которые мы получили в четверг, дали возможность дополнительно сыграть на повышение. Они собираются отменять пошлины, делать очередные шаги в направлении первой промежуточной сделки, как ее называют. Хотя сделка эта еще туманная, а встреча чуть ли не в декабре теперь состоится.

Рынок успевает отреагировать на все, позитивные внешние новости толкают вверх общий настрой на риск, на покупку рискованных активов.

Дальше дорожает нефть — это тоже плюс нам. Мы еще получаем внутренние факторы — заявления Эльвиры Набиуллиной. К этом можно прибавить — пока их считают, конечно, скрытыми и спекулятивными — интересы в отдельных бумагах — например, в «Сургутнефтегазе»; есть серьезная волна пересмотров дивидендной политики, о которой объявляют многие компании — это «Интер РАО», в частности, которая собирается платить дивиденды иным способом, и рост идет далеко не первый день… 3 тыс. пунктов обеспечивают наши тяжеловесы — большие весомые голубые фишки в индексе.

Рынок услышал давно, что Центральный банк дошел до этапа, когда готов пересматривать так называемый диапазон нейтральной ставки. Эльвира Набиуллина и Ксения Юдаева, теперь уже и Министерство экономического развития, и Росстат говорят о низкой инфляции. Октябрьская инфляция по представленным накануне данным Росстата — 3,8%. Центральный банк пересматривает прогноз по инфляции на конец этого года, на начало следующего до 3%. Естественно, в адрес Центрального банка звучат немые и гласные вопросы: будете или нет вы дальше снижать процентную ставку при такой инфляции. Эльвира Набиуллина красиво маневрирует при всем при этом, говоря: да, мы сейчас видим больше пространства для маневра, как она его озвучивает, к снижению процентной ставки. Эксперты осторожничают, они понимают, что ЦБ может пойти на снижение процентной ставки еще на декабрьском заседании в этом году, а может сделать паузу для того, чтобы оценить эффект, подождать, посмотреть, и таким образом уже продолжить этот цикл.

Поэтому сейчас, наверное, вопрос делится на две зоны. Первая — будет еще одно снижение в декабре или нет, и мы, действительно, тогда получим ставку с вами 6% к концу года. Или ЦБ сделает паузу, посмотрит, подведет, так сказать, некий общий баланс, и тогда уже со следующего года мы получим дальнейшее снижение процентной ставки.

Но несомненно, что это будет эффектом и для российского рубля, и для рынка ОФЗ, естественно, для фондового рынка.

Все понимают, что чем ниже ставка, тем дешевле кредит, и так далее по цепочке.

Так что, да, мы можем поздравить друг друга с новым историческим рекордом. И это не что-то прямо из ряда вон выходящее, а как раз, наверное, логичное развитие событий. И интерес будет, я думаю, подогреваться, если Центральный банк продолжит держать нас в той риторике, в тех рамках, которые сейчас обозначены. А уж завершая, наверное, скажу, что этот нейтральный диапазон ставки сейчас, по словам Набиуллиной, пересмотрен в сторону нижней границы где-то в 6-6,5%. То есть мы с вами понимаем, что, если уже и диапазон нейтральной процентной ставки понижен, то козыри все на столе. Ясно, что ставка будет снижаться дальше.