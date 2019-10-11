Кадастровую оценку обещают приблизить к гражданам

Правительство одобрило законопроект о совершенствовании механизмов государственной кадастровой оценки. Он призван упростить для граждан процедуру оспаривания кадастровой стоимости, если она превышает рыночную — этого в прошлогоднем послании Федеральному собранию требовал президент Владимир Путин,— а также устранить накопленные ошибки и повысить прозрачность процедуры оценки. Эксперты же полагают, что отказ от установления кадастровой стоимости в размере рыночной через суд, напротив, подрывает интересы граждан и бизнеса, а также видят в документе механизм для постепенного огосударствления оценочной деятельности в целом.

Одобренный вчера Белым домом документ, разработанный Минэкономики, вносит поправки в законы «О государственной кадастровой оценке», «Об оценочной деятельности» и в Земельный кодекс. Как заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, законопроект направлен «на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости» и изменение механизма ее внесудебного установления.

По словам главы Росреестра Виктории Абрамченко, поправки должны обеспечить защиту интересов и собственников объектов недвижимости, и органов власти.

При этом предлагаемые механизмы исправления накопленных ранее ошибок не предусматривают дополнительных расходов для владельцев недвижимости: в документ заложен принцип «любое исправление — в пользу правообладателя».

«Если в результате исправления ошибки стоимость уменьшилась — такая стоимость применяется ретроспективно, с даты применения ошибочной стоимости, а если увеличилась — то с нового налогового периода. Если ошибка является системной, она исправляется без дополнительных заявлений в отношении всех объектов недвижимости»,— заявила госпожа Абрамченко.

Как ранее пояснял “Ъ” глава департамента недвижимости Минэкономики Алексей Бутовецкий, законопроект обяжет местные органы власти «автоматически» исправлять данные о кадастровой оценке, если в ходе ее применялись некорректные сведения об объектах недвижимости, то есть такие исправления будут носить массовый характер (см. “Ъ” от 20 ноября 2018 года). Речь идет о закрепленном перечне критериев, влияющих на стоимость объекта (местоположение, целевое назначение, разрешенное использование земельного участка, аварийное или ветхое состояние, степень износа, нахождение в границах зон с особыми условиями использования территории).

Проект Минэкономики также меняет и механизм внесудебного установления кадастровой стоимости — рассматривать заявления граждан теперь будут непосредственно государственные бюджетные учреждения (ГБУ, проводившие оценку), а не комиссии при Росреестре. При отказе гражданин может оспорить решение ГБУ в суде и в случае выигрыша получить возмещение издержек. Этот механизм заменит нынешнюю процедуру установления кадастровой стоимости недвижимости в размере рыночной через суд, которая считается реализацией права гражданина, но стоимость независимой оценки при ней не возмещается. Помимо «режима непрерывного надзора» за госучреждениями, законопроект устанавливает личную ответственность их руководителей за качество оценки: в случае вынесения судом нескольких решений не в пользу ГБУ в течение года их директора лишатся должности.

Законопроект также делает более прозрачной процедуру публичного рассмотрения проектов отчетов об оценке — однако срок внесения изменений в них сокращает с нынешних 50 до 30 дней (с возможностью продления). Этого явно недостаточно, отмечает председатель Совета Национального объединения СРО оценщиков «Союз СОО» Алексей Каминский. Наконец, документ устанавливает единый для всех регионов цикл оценки и единую дату ее проведения — раз в четыре года (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь смогут по желанию проводить ее вдвое чаще). В 2022 году ГКО затронет земельные участки, в 2023 году — планируется повсеместно оценить здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства и машино-места.

Впрочем, эксперты рынка правительственным законопроектом недовольны. Все позитивные изменения, которые содержит документ, перечеркивают две новеллы, полагает господин Каминский. Во-первых, отмена практики установления кадастровой стоимости недвижимости в размере рыночной через суд подрывает интересы правообладателей: оспорить решение ГБУ им будет гораздо сложнее. Во-вторых, норма, по которой ГБУ «не вправе заключать договоры ?на проведение оценки объектов недвижимости в качестве исполнителя», де-факто является не запретительной, а разрешительной, то есть создает механизм для расширения их полномочий за пределы собственно кадастровой оценки. «При введении этой поправки ГБУ сможет заключать договоры на рыночную оценку любых объектов, кроме недвижимости. Это фактически означает создание государственного оценщика и за пределами рынка недвижимости, то есть постепенное огосударствление оценочной деятельности»,— заявляет Алексей Каминский.

Надежда Краснушкина