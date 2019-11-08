Успеть до молотка

Сразу две предаукционные выставки работают в Москве: топ-лоты будущих русских торгов в Лондоне привезли MacDougall`s и Christie`s. О том, какие редкости можно увидеть в столице, а какие будут ждать коллекционеров в Лондоне, рассказывает Олег Краснов.

Череду показов в Москве будущих лотов аукционной «Русской недели», которая пройдет в британской столице 25–27 ноября, открыла пару недель назад большая выставка Sotheby`s (см. “Ъ” от 25 октября). Два ближайших конкурента дома в русском сегменте — MacDougall`s и Christie`s — привезли куда более скромные подборки, но клюновскую «Сферическую композицию» им тоже есть чем крыть.

MacDougall`s в который раз устроил показ в усадьбе Зубовых на Таганке. Довезли немного — около дюжины работ разного уровня с двух аукционов (25 ноября коллекционерам предложат сотню произведений советских и современных авторов, а через пару дней более двухсот классиков и авангардистов) и еще десяток вещей, представленных в рамках частной продажи. Из трех потенциальных хитов торгов на месте оказалось два.

Третий — меланхоличная «Осень. Проводы студента» Бориса Кустодиева, написанная в 1923 году и оцененная в £1,5–2 млн,— приехал в виде копии на холсте. При всей неброскости пейзажа (по сравнению, например, с тем же кустодиевским «Извозчиком» — рекордсменом, проданным на Christie`s в 2012-м за £4,4 млн), топом картину делает безупречный провенанс. Она происходит из личного собрания нобелевского лауреата Петра Капицы (как, кстати, и «Извозчик»), который был дружен с художником и неоднократно посещал его петроградскую квартиру. У полотна и богатая выставочная история, от посмертной выставки 1928 года в Русском музее до юбилейной ретроспективы в ленинградской Академии художеств в 1978-м.

К числу хайлайтс в MacDougall`s относят и крупную «Испанку» Натальи Гончаровой (£0,8–1,2 млн), и «Купающихся мальчиков» Кузьмы Петрова-Водкина (£0,5–1 млн). Первая принадлежит к испанской теме, захватившей художницу почти на четверть века, но написана уже на исходе этой страсти в начале 1930-х. Она близка по времени, духу и технике к «Двум испанкам в саду» из собрания Третьяковки, практически фигуративна и вряд ли приблизится к рекорду яркой авангардной «тезки» 1916 года, проданной на Christie`s за рекордные для Гончаровой £6,4 млн в 2010-м. Петрово-водкинские же «Мальчики» были созданы во время экспедиции в Центральную Азию в 1921 году и выглядят скорее эскизной, чем законченной работой. Небольшая картина пришла на торги, как говорят аукционисты, из важной европейской коллекции и практически не появлялась в публичном поле. В последний раз ее изображение вошло в монографию о художнике Владимира Костина, вышедшую в 1966 году.

К любопытным, но оставшимся в Лондоне лотам, что появятся на торгах 27 ноября, можно отнести и целый сет графики Ивана Клюна, перекликающийся с заглавным произведением Sotheby`s. Часть его, включая заглавную вещь — коллаж к постеру утраченного фильма «Борьба гигантов» (£60–90 тыс.), относится к началу 1920-х годов, вероятно, самому экспериментальному времени в творчестве авангардиста. Все семь работ были включены внучкой художника Светланой Клюнковой-Соловейчик в каталог-резоне и когда-то числились в ее личном собрании.

Своих Гончарову и Кустодиева раздобыл на аукцион 25 ноября и Christie`s. Полуобнаженная голубоглазая блондинка на сочном зеленом фоне кисти Кустодиева (£150–200 тыс.), правда, приехать в Москву не смогла, но отправленные гончаровские «Белые пионы» прибыли и будут доступны в шоуруме в Романовом переулке до 10 ноября. Этот ранний натюрморт с сильным французским духом участвовал в парной выставке «Гончарова. Ларионов» в Музее современного искусства города Парижа в 1963-м. Затем Christie`s безуспешно выставлял его на продажу в 2017-м с эстимейтом £300–500 тыс., а сегодня, смягчив условия до £250–350 тыс., надеется успешно реализовать.

К пионам в столице присоединились еще три живописные работы. Одна из них — беспроигрышное полотно Ивана Айвазовского «Искья на закате» 1873 года с бронзовеющим солнечным диском, сине-зелеными волнами и парусником. Похожая марина с аналогичным названием, только написанная пятнадцатью годами ранее, продавалась на Sotheby`s в докризисном 2011 году и при эстимейте £500–700 тыс. ушла за £623,7 тыс. Нынешний морской пейзаж оценен в довольно скромные £300–500 тыс.

Другие два лота-миллионника, присутствующие на выставке,— основная надежда дома. Крупный пейзаж Николая Рериха «Ярилины зовы» был написан в 1919 году в Карелии, катался с художником по Европе и Америке, был в собрании Музея Рериха в Нью-Йорке, а на аукцион прибыл из частной немецкой коллекции с оценкой £1,5–2 млн. Полотно же Николая Фешина «Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо», созданное в революционном 1917 году и впервые попавшее в открытую продажу, станет самым дорогим лотом торгов — его эстимейт составляет £1,5–3 млн.