Русское искусство приехало в Москву

На два дня дом Sotheby`s привез в Москву топ-лоты грядущих аукционов русского искусства. В «Руине» Музея архитектуры 25 и 26 октября выставлена живопись и графика Кустодиева, Боголюбова, Юона, Ларионова, Яковлева, работы Фаберже, а также самый дорогой лот и главная надежда аукционистов — «Сферический супрематизм» Ивана Клюна.

Все привезенные в столицу лоты станут участниками двух лондонских аукционов «Русская живопись» и «Русское искусство, Фаберже и иконы», которые пройдут в один день — 26 ноября. Торги живописью, самые объемные и впечатляющие, включат более 200 работ. И в Sotheby`s надеются, что эти торги значительно превзойдут предварительные оценки.

«Рынок русского искусства выздоравливает, последние два года мы видим уверенный рост на фоне увеличения объемов глобального рынка,— рассказала “Ъ” генеральный директор "Sotheby`s Россия и СНГ" Ирина Степанова.— Владельцы предметов искусства реагируют на прошлые продажи и охотнее дают особые вещи на торги, а мы более агрессивно их оцениваем».

Одной из таких агрессивно оцененных вещей, прибывших в Москву, можно считать картину авангардиста Ивана Клюна «Сферическая композиция», эстимейт которой составляет £2,5–3,5 млн. Довольно крупное, 102 х 70 см, полотно с находящими друг на друга цветными фигурами, происходит из коллекции Георгия Костаки и запечатлено на снимках его знаменитой московской квартиры-музея. Работа была написана в 1923–1925 годах, когда преданный последователь Малевича — в этом можно убедиться прямо сейчас на выставке о Музее живописной культуры в Новой Третьяковке — отошел от супрематических заветов и занялся собственным исследованием взаимоотношений цвета и света. Большая часть наследия Клюна была найдена и приобретена Костаки в 1950–1960-е: коллекционер стал одним из тех, кто заново открыл художника. Эта композиция, как и многие другие работы авангардистов, покинула СССР в составе его «разрешенной к вывозу» части собрания в конце 1970-х, несколько раз выставлялась за рубежом, а в 1983-м оказалась на торгах Sotheby`s, куда теперь, спустя 36 лет, вернулась.

Вторая по значимости вещь из примерно пятидесяти, приехавших в Москву, также принадлежит кисти авангардиста. Это «Натюрморт с кувшином и иконой» Михаила Ларионова (эстимейт £1,2–1,8 млн) из частной британской коллекции, в котором распознаются ноты и сезаннизма, и фовизма. Крупная работа выходит на аукцион буквально вслед за другим натюрмортом художника, проданным на Sotheby`s летом этого года за £2,2 млн при эстимейте в £1–1,5 млн.

Среди других экспонатов нынешней выставки — «Древний Углич» в прозрачно-розовых лучах заката Константина Юона (1913 год, эстимейт £600–800 тыс.), недавно обнаруженный в итальянском собрании; череда спокойных во всех отношениях портретов работы Петра Кончаловского, Роберта Фалька и Бориса Григорьева; эскизный «Портрет адмирала Оскара фон Кремера» Бориса Кустодиева. Это одна из 27 подготовительных работ к монументальному репинскому полотну «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». Один из таких эскизов уже был продан в июне 2019 года за £350 тыс., нынешний оценен в £120–180 тыс.

Есть на выставке и несколько вещей аукциона «Русское искусство, Фаберже и иконы» — в основном это привычные драгоценные безделушки, вышедшие из мастерской Карла Фаберже. Но нет, например, агитфарфора, который коллекционеры обожают не меньше живописи и который будет представлен в том числе работой редкой на торгах Стеллы Венгеровской. Этим летом на Christie`s блюдо по ее эскизу 1923 года с народным сюжетом, сделанное на Государственном фарфоровом заводе Петрограда, было продано за £275 тыс., превысив эстимейт более чем в десять раз. Рекорд не мог не озаботить и Sotheby`s: найденная аукционным домом тиражная тарелка «Влюбленные», копия которой есть и в коллекции Государственного Эрмитажа, оценена в £18–25 тыс.

Олег Краснов