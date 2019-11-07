Свердловские власти выделили участок для биатлонного комплекса Шипулина

Правительство Свердловской области изменило границы лесопарков «Московский», «Уктусский» и «Санаторный» (особо охраняемые природные территории регионального значения) для строительства многофункционального биатлонного комплекса Антона Шипулина. «Предлагается исключить из состава Московского лесного парка земельный участок площадью 51,5 га с целью размещения спортивного объекта — многофункционального биатлонного комплекса»,— сообщил на заседании кабмина областной министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. По его словам, для сохранения площади в границы лесопарков будут добавлены соседние лесные участки.

О строительстве многофункционального центра для занятий 30 видами спорта объявил губернатор Евгений Куйвашев в конце марта. Спортивный центр планируется рядом с мемориальным комплексом жертв политических репрессий 1930-х годов на 12-м километре Московского тракта.

Часть общественности обеспокоена, поскольку границы территории захоронений до сих пор окончательно не определены. Для установления точных границ было предложено исследовать архивные материалы по размещению захоронений и провести археологическое обследование территории бывшего полигона НКВД. Вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил “Ъ-Урал”, что по результатам исследований, информации о захоронениях в архивах отсутствует, а археологические изыскания не подтвердили данные об останках репрессированных.

Подробнее о строительстве биатлонного комплекса — в материале “Ъ-Урал” «Спорт отделяют от репрессий»